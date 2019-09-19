Действительно хорошая ссора - ключ к счастливому браку

"Cсоры действительно являются ключом к счастливому браку, согласно новому исследованию, но только в том случае, если пары выбирают свои битвы с умом. Исследование, проведенное группой ученых из Университета Теннесси в Ноксвилле, показало, что люди, состоящие в более счастливых отношениях, ссорятся друг с другом, но предпочитают избегать более сложных тем, включая секс", - пишет Daily Mail.

По словам исследователей, это новое доказательство того, что пары, которые спорят между собой, остаются вместе. Исследование, о котором сообщает журнал Family Process, основано на изучении 121 пары в возрасте от 30 до 70 лет, которые живут счастливо в браке от 9 до 42 лет. Сообщается, что у тех пар, которые выясняют отношения, в десять раз больше шансов на хороший брак, чем у тех, кто заметает сор под ковер, пишет газета. И каждая вторая пара утверждает, что секрет их успеха - выяснение отношений раз в неделю, если их ссоры - это умеренные размолвки, а не перепалки с оскорблениями.

Профессор Эми Рауэр, ведущий автор исследования, пояснила: "Счастливые пары, как правило, используют подход, ориентированный на решение, и это ясно даже по тем темам, которые они выбирают для обсуждения". Пары просили проранжировать темы и различные аспекты своих отношений, по которым чаще всего происходят споры. Самой первостепенной сферой для более взрослых пар оказалась близость, за ней следует отдых, домашнее хозяйство, здоровье, общение и деньги. Наименее значимыми для ссор оказались ревность, религия и семья, говорится в статье.

При обсуждении семейных проблем все пары сосредотачивались на таких аспектах, которые поддаются четким решениям - например, на распределении домашнего труда и способах проведения свободного времени.

"Они редко решали поспорить о проблемах, которые сложнее разрешить - и это заставляет предположить, что именно это стратегическое решение лежит в основе их семейного успеха, утверждают исследователи", - пишет Daily Mail.

"Сосредоточение внимания на вечных, более сложно поддающихся разрешению проблемах может подорвать доверие партнеров в отношениях", - считает профессор Рауэр.

Исследование также показало, что сосредоточение в первую очередь на тех проблемах, которые в большей степени поддаются решению, может быть эффективным способом создания чувства безопасности у обоих партнеров в отношениях. "Если пары чувствуют, что могут работать вместе над разрешением своих проблем, это может придать им уверенности для того, чтобы перейти к решению более сложных проблем", - отметила профессор Рауэр.

"Если говорить о проблемах, сложнее поддающихся разрешению, то пары избегали обсуждения проблем, касающихся здоровья супруга и физической близости. Эти проблемы может быть сложно обсуждать без ущемления чувства компетентности супруга, а также могут заставить партнера почувствовать себя уязвимым или смущенным, что приведет к большим конфликтам", - отмечается в публикации.

"Поскольку эти проблемы, как правило, труднее решать, более вероятно, что они приведут к меньшему счастью в браке или к разрушению отношений, особенно если пары ранее не достигли каких-либо успехов в решении иных семейных вопросов", - указала Рауэр.

"Исследователи также обнаружили, что пары, которые состояли в браке дольше, сообщали о меньшем количестве серьезных проблем и в целом спорили меньше. Это согласуется с предыдущими исследованиями, согласно которым у партнеров более старшего возраста есть представление, что если они проводят меньше времени друг с другом, то это может побуждать их ставить брак в приоритетное положение и считать, что некоторые вопросы не стоят того, чтобы спорить о них", - пишет газета.

Другими словами, говорит профессор Рауэр, парам следует выбирать свои битвы с умом. "Иметь возможность успешно отличать проблемы, которые необходимо решить, от тех вопросов, которые в данный момент можно отложить, может быть одним из ключей к длительным, счастливым отношениям", - указала она. Конфликты в браке неизбежны, заявила профессор Рауэр. Спорят даже самые счастливые пары и они склонны спорить на те же темы, что и несчастные пары. Но разница в том, как они это делают, подчеркивает профессор Рауэр.