Каково место Европы в новом мировом порядке?

"Экономическая мощь Соединенных Штатов постепенно угасает, а объявленное господство Китая все еще остается неопределенным. В такое время, когда необходимо заново изобрести правила экономической игры, Европа может разыграть свою карту", - пишет эссеист Жан-Пьер Фике, автор книги "Китай-2020, иллюзия бесконечного процветания", на страницах Le Figaro.

"Мы живем в период, не имеющий аналогов, и чтобы понять его, необходимо собрать кусочки пазла воедино, - считает Фике - Попробуем сделать вывод, рассматривая статистические данные о торговле между Китаем и США. Используем цифровые данные американской администрации: если мы сравним данные за первую половину 2019 года с данными за первую половину 2018 года, то увидим, что импорт США из Китая вырос с 250 млрд долларов в первые шесть месяцев 2018 года до чуть более 260 млрд за 2019 год. Однако экспорт США в Китай несколько снизился: 64 млрд в первой половине 2018 года по сравнению с 61 млрд в первой половине 2019 года. Таким образом, много шума из ничего, чем и объясняются неоднократные вспышки гнева американского президента; потому что хотя китайцы обещают снизить дефицит торгового баланса между двумя странами, это не приводит к желаемому результату".

"Китай продолжает в значительной степени субсидировать свой экспорт в Соединенные Штаты, заботясь о добавлении того, что необходимо, чтобы сгладить последствия новых таможенных пошлин. Обещать и делать вид, что ничего не понимаешь, при этом не теряя рынки США - вот основа основ", - поясняет автор статьи.

"(...) Трамп рвет и мечет, затем взрывается; но все знают, что он кричит громче, чем кусает", - отмечает эссеист. - (...) США должны вернуться к своим корням; у них есть континент, который нужно открыть миру: это Латинская Америка".

"(...) Россия придет в себя, потому что у нее есть нефть" - это уже говорили в начале 1990-х годов; а что останется от России сегодня, если отнять у нее эту драгоценную жидкость? Примерный эквивалент ВВП Нидерландов; риск огромен, поскольку цена на нефть держится только на совпадении политических волеизъявлений. Такие крупные нефтяные игроки, как Иран, Венесуэла и Ливия, больше не зарабатывают больших денег. Если они вернутся на рынок, то цена барреля рухнет, и миру больше не понадобятся негативные проценты. России в конце концов придется присоединиться к Европе, если она не хочет, чтобы ее низвели до роли Мозамбика или Анголы в качестве поставщика нефти в Китай", - анализирует Фике.

"А как же Европа... от Атлантики до Урала", как сказал бы генерал де Голль; но для этого придется устранить много препятствий. Медведь должен будет подпилить свои когти, а другие должны будут преодолеть свой страх. Прежде всего, Европе необходимо иметь в своем распоряжении дипломатию и армию. "Обширная программа", снова сказал бы генерал. Но Франция не может, а Берлин не хочет. Кто объяснит Берлину, что для создания цифровой индустрии сначала нужно иметь мощные вооруженные силы? Они и являются первыми и лучшими заказчиками основополагающих технологий", - утверждает эссеист.