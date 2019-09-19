Французский генеральный штаб готовится к возвращению диалога с Москвой

"(...) Что Франция на самом деле может сделать вместе с Россией? Многие эксперты настроены скептически, но когда двусторонние отношения являются сложными, удобно начинать с технических обменов, с общения военных с военными. Именно этим и занимается французский генеральный штаб вооруженных сил с тех пор, как Эммануэль Макрон заявил о своей готовности возобновить диалог с Москвой", - пишет журналистка Le Monde Натали Гибер.

"По нашим данным, встреча в формате "2 + 2", состоявшаяся в понедельник 9 сентября в Москве между министрами иностранных дел и обороны? фактически была встречей "3 + 3". Следует учесть Дмитрия Рогозина, бывшего представителя России в НАТО и теневую фигуру кремлевской дипломатии, находящегося под санкциями США. А также с французской стороны - главу Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Клэр Ланде. В последние годы SGDSN находится в центре двусторонних отношений", - говорится в статье.

"(...) На данный момент диалог ведется на уровне двух начальников генерального штаба вооруженных сил генералов Валерия Герасимова и Франсуа Лекуантра. Руководители военной разведки уже разговаривали друг с другом", - указывает Le Monde.

"Французские генералы не преуменьшают риски, связанные с двусмысленным поведением России в военных вопросах, но они признают, что такие отношения неизбежны, когда войска оказываются в непосредственной близости друг от друга на одних и тех же территориях, в море или в воздухе. И порой эти отношения настолько давние, что они остаются невосприимчивыми к политическим опасностям: во франко-российских связях поддерживается пламя эскадрильи "Нормандия-Неман", в которой летчики из "Сражающейся Франции" летали под советским командованием в боях против нацистской Германию в 1943 году", - напоминает журналистка.

"(...) Первой темой для проработки является "деконфликтизация", те процедуры диалога, которые позволяют военным избегать несчастных случаев и недоразумений на местах. Деконфликтизация уже существует в море - моряки говорят, что у них есть "профессиональные" обмены со своими российскими коллегами, и они не видят никакого негатива в возобновлении, начиная с 2020 года, заходов в порт Владивостока, регулярно происходивших до 2014 года" - указывает Гибер.

"(...) Кроме того, в SGDSN должен быть установлен "канал деэскалации" в кибервопросах на случай предполагаемой атаки. Российские действия по дестабилизации или недавние манипуляции против сил НАТО не забыты, но в Париже считают, что и в этой области лучше разговаривать друг с другом", - отмечает издание.

"Вторая тема: это Арктика. Российские и французские военные попытаются обменяться информацией о северных маршрутах, которые становятся все более частыми в связи с таянием льдов", - говорится в публикации.

"Наконец, Париж ждет от Москвы помощи, а не наоборот, в кризисе безопасности в Центральноафриканской Республике. "Это станет испытанием", - считают в генеральном штабе. Франция и Россия уже договорились добиться в ООН об отмене эмбарго на поставки оружия в страну, чтобы поддержать зарождающуюся национальную армию в борьбе против ополченцев. Москва может направлять людей в силы ООН в ЦАР в рамках Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. (...) Париж хочет верить, что трудности, с которыми столкнутся российские частные наемники "группы Вагнера" на месте, станут фактором перемен"(...), - пишет журналистка.