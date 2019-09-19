Российская армия проводит учения совместно с тремя другими ядерными державами

"Крупномасштабные учения "Центр-2019" на этот раз проходят между Арктикой и Центральной Азией. Cтратегический кругозор России расширяется на юг и восток - и это также является сигналом в адрес НАТО", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Сообщается, что всего в учениях примут участие 128 тыс. военных и более 20 тыс. единиц военной техники. (...) Демонстративным масштабом учений "Восток-2018", проведенных год назад на Дальнем Востоке страны, учения "Центр-2019" не обладают. И, в отличие от учений "Запад-2017", которые прошли два года назад на Западе России и Белоруссии, беспокойство среди военных и политиков НАТО держится в допустимых пределах. (...) Однако более скромные масштабы не должны создавать ложного впечатления о том, что учениями "Центр-2019" Москва не преследует геополитические и стратегические интересы", - отмечает автор статьи Маркус Акерет.

На учениях"Восток-2018" особое внимание привлекло участие в них крупного контингента китайской армии. "Многие наблюдатели расценили это как сигнал в адрес Европы, Америки и тихоокеанского пространства - поворот России к соседнему Китаю касается не только политической и экономической сферы, но и военного сектора", - говорится в публикации.

"Народно-освободительная армия Китая заметно представлена и в этом году и ее 1,5 тыс. солдат представляют крупнейшее иностранное формирование на учениях "Центр-2019", что "вновь дает пищу домыслам о все более тесном военном сближении Китая и России". "Совместное патрулирование самолетов вблизи Южной Кореи в июле, наделавшее много шума, и опубликованное российским правительством распоряжение о проведении переговоров о заключении соглашения о военном сотрудничестве рассматриваются как предвестники военного альянса".

"Возглавляемый Москвой военный союз, Организация Договора о коллективной безопасности, традиционно является партнером крупных военных учений России; но на этот раз в них участвуют лишь военные из Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Более важную роль играет Шанхайская организация сотрудничества, соучредителем которой является Китай и в рамках которой впервые за долгое время на организованные Россией учения снова отправил свои войска Узбекистан".

"Еще более примечательным является участие Индии и Пакистана, которые также являются членами ШОС, но при этом настроены друг к другу враждебно. Индия - один из крупнейших заказчиков российских оборонных товаров, некогда она была союзником СССР на субконтиненте. Возможность в равной степени обхаживать обе растущие азиатские державы Китай и Индию приходится Москве кстати, - отмечает издание. - Пакистан, в свою очередь, по крайней мере с начала правления Дональда Трампа в Белом доме чувствует плохое отношение к себе со стороны давнего партнера. (...) С Россией, Китаем и государствами Центральной Азии Исламабад объединяет беспокойство по поводу политики Америки в Афганистане. Неспроста учения "Центр-2019" ориентируются на центральноазиатское пространство; отражение исламистской угрозы из Гиндукуша объединяет ШОС".

"Тем не менее, было бы неправильным ограничивать "Центр-2019" только борьбой с экстремистской и террористической угрозами, на которые в начале учений ссылались высокопоставленные российские военные. Регион проведения учений от Арктики до Каспийского моря, а также участие соответствующих военно-морских соединений, воздушно-десантных войск и, например, задействование нового ракетного комплекса "Тор", затрагивают северную и южную периферию России. Оба района представляют сегодня для страны большой интерес со стратегической точки зрения", - указывает Акерет.

"В Арктике, в Карском море и море Лаптевых с архипелагом Новая Земля и Новосибирскими островами, речь идет о защите северного морского пути и присутствии России. Недавно стало известно, что на Новой Земле были размещены новые системы противовоздушной обороны С-400. Боевые действия, которые симулируются здесь, направлены не против террористов, а против других государств. Арктические страны особенно ощущают напористые действия России вокруг Северного Полюса".

Район Каспийского моря, в свою очередь, привлекает к себе внимание благодаря участию России в сирийской войне, соседству с Ираном и своими месторождениями. Он также соприкасается с интересами НАТО. "Каждые масштабные учения демонстрируют потенциальным противникам собственную силу. Но конфликт, в котором четыре ядерные державы выступили бы на одной стороне против Запада, кажется в настоящее время далеким", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.