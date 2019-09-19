Семье убитого гражданина Грузии грозит депортация

"Эксперты считают, что если семью убитого в Берлине гражданина Грузии депортируют, его бывшая супруга и дети окажутся в опасности. Политики требуют предоставления им права пребывания в Германии", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

После убийства Зелимхана Хангошвили, совершенного 23 августа, его семья охвачена страхом. "Мы думали, что в Германии мы в безопасности", - говорит Манана Т., бывшая супруга Хангошвили; у пары четверо детей.

"Кто несет ответственность за убийство? Согласно расследованию Der Spiegel и изданий Bellingcat и The Insider, следы ведут в Россию: российская спецслужба могла распорядиться об убийстве Хангошвили или как минимум помочь в его осуществлении".

"Т. опасается, что на родине в Грузии она и ее семья больше не смогут быть в безопасности. Тем не менее, женщине и ее детям грозит депортация из Германии. Их прошение о предоставлении убежища было отклонено, хотя Манана Т. сообщала об опасности, грозящей ей на родине", - говорится в статье.

Сейчас у нее есть право на краткосрочное пребывание в Германии до 30 ноября. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев в настоящий момент заново рассматривает ее дело в связи с новой информацией.

"Бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности из Грузии подтверждает опасную ситуацию семьи, - указывает издание. - В письме, имеющемся в распоряжении Der Spiegel, мужчина пишет, что "людям, помогавшим грузинским властям в борьбе с терроризмом, поступали угрозы от российских спецслужб, в том числе и семье Зелимхана Хангошвили и его брата Зураба Хангошвили". Сотрудник грузинской спецслужбы направил письмо 20 августа - за три дня до убийства Хангошвили".

"В качестве примера угрозы семье автор письма приводит случай 2006 года: тогда грузинским спецслужбам удалось арестовать наемного убийцу, который должен был убить Зелимхана Хангошвили. Заказчиком, по словам мужчины, якобы являлась российская служба внутренней разведки ФСБ".

Судьба Мананы Т. и ее детей теперь беспокоит и немецких политиков. "Очевидно, что семье угрожает конкретная опасность для жизни", - сказал в разговоре с изданием депутат от партии СДПГ Ули Гретч. По мнению спикера партии СвДП по внешнеполитическим вопросам Биджана Джир-Сарая, в ситуацию должно вмешаться министерство иностранных дел ФРГ. "Этот случай должен быть расследован до конца, так как недопустимо, чтобы предположительно заказные убийства не подвергались в Германии настойчивому расследованию. Это было бы также плохим сигналом в отношении внутренней безопасности", - указала в разговоре с Der Spiegel Ирен Михалич, спикер фракции зеленых по вопросам внутренней политики в бундестаге.

"Т. надеется, что теперь Германия после убийства ее мужа "проявит гуманность", - передает Der Spiegel. - "Я не знаю, что случится с нами, если нам придется вернуться, - говорит Т. - Нам нужна помощь и защита". Два года назад ей, по ее словам, не поверили, что ее семья находится в опасности. "Но теперь произошло то, чего мы боялись. Поверят ли нам сейчас?".