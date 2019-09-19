Бай-бай, Биби

"Он подверг страну поляризации, радикализации и изоляции - а теперь дни Беньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля, вероятно, сочтены. Однако его токсичное наследие осложнит путь любого будущего правительства", - считает журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

"Спустя десять лет пребывания у власти Беньямин Нетаньяху исчерпал свой политический капитал. Как бы ни истолковывал израильский премьер-министр патовую ситуацию на выборах, какой бы трюк он ни испробовал, чтобы ухватиться за краешек надежды, израильские избиратели уже направили послание о том, что иметь этого премьер-министра они больше не хотят", - подчеркивает автор статьи.

"Нетаньяху вряд ли удастся сдержать падение собственного авторитета внутри своей партии "Ликуд". Он слишком заигрался крайностями, он слишком обхаживал ортодоксов, (...) чтобы суметь правдоподобно возглавить правительство национального единства. Его соперники Бенни Ганц и Авигдор Либерман по праву будут настаивать на том, что коалиция возможна только без Нетаньяху. Они полны сил и рискуют своим будущим, если построят мост для игрока Нетаньяху. Премьер теперь символизирует прошлое", - говорится в публикации.

Выборы в Израиле имеют не только внутриполитическое, но и внешнеполитическое значение, считает Корнелиус. "Нетаньяху все больше превращался в авторитарного правителя, который деформировал демократическую ДНК Израиля и превратил светское государство в инструмент власти религиозных евреев". "Он культивировал имидж Ближнего Востока как генподрядчика американских интересов. (...) Нетаньяху всегда ловко играл альянсами, менял интересы, угрожал, прибегал к уловкам и сделал себя незаменимым гарантом израильской безопасности".

"Кидающийся из крайности в крайность президент Дональд Трамп стал для Нетаньяху одновременно и альтер эго, и проклятием. Альтер эго потому, что Трамп является своего рода преувеличенной копией популиста Нетаньяху и поэтому они с полуслова нашли общий язык. Проклятьем потому, что Трамп сам оставался непредсказуемым по отношению к Израилю - стоит посмотреть, например, на его нерешительность в иранской политике", - отмечает издание.

"В эру Нетаньяху ближневосточный конфликт превратился из раздора между Израилем и палестинцами в региональный многоуровневый конфликт, речь в котором идет о расколе государства, терроре, деспотизме и господстве в регионе. При этом роль Израиля отошла на второй план. Это, вероятно, помогло Нетаньяху, так как в тени масштабных войн в Сирии и Йемене он мог вести свою политику расселения и аннексии, которая уничтожила последний баланс в отношениях Израиля с соседями".

"Таким образом, Нетаньяху оставляет после себя токсичное наследство: расколотую и идеологизированную страну, религиозно нагруженную и потерявшую ориентир; соседство в развалинах, на которых торжествует сильнейший. Какое бы правительство ни получил Израиль - оно пойдет сложной дорогой", - констатирует Süddeutsche Zeitung.