Плюшевому мишке иногда тоже нужен отпуск

"Многие немцы не могут отправиться в отпуск без своих мягких игрушек. Некоторые и вовсе отправляют своих любимцев путешествовать в одиночку. Странно? Владельцам игрушек так не кажется", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Они сидят у Бранденбургских ворот, перед Лувром, путешествуют по средневековым горным поселениям, плавают по Нилу, открывают для себя ночную жизнь Токио и ездят на канатном трамвае в Сан-Франциско. Они - плюшевые туристы", - повествует журналистка Майке Грунвальд.

"Как показал опрос, каждый седьмой житель Германии берет с собой в поездку свою мягкую игрушку - опрос был проведен среди взрослых, - отмечает издание. - Среди женщин с плюшевым другом путешествует каждая пятая, среди мужчин - каждый девятый".

"Согласно опросу, проведенному туристическим порталом lastminute.de, многие берут с собой пушистого попутчика в качестве талисмана. Другие не могут заснуть в чужой стране без своего плюшевого зверя. Кто-то специально берет игрушку с собой, чтобы фотографироваться с ней рядом с достопримечательностями", - говорится в публикации.

При этом сегодня владельцу мягкой игрушки не обязательно путешествовать вместе с ней - появляется все больше туров, организуемых специально для плюшевых туристов. "Игрушку отправляют посылкой в агентство, которое возит ее по городу - и фотографирует. Исключительно экологичная альтернатива обычным путешествиям, ведь обычно игрушка отправляется в путь и возвращается обратно по почте", - пишет издание.

"Позвольте Вашему любимчику немного отдохнуть", - рекламирует свои услуги одно из берлинских агентств по организации путешествий для плюшевых медведей. Согласно информации на сайте агентства (teddy-tour-berlin.de), это "первое в мире бюро путешествий для уставших плюшевых игрушек". Агентство предлагает несколько туров на выбор. Так, самый простой тур по цене от 39 евро включает посещение пяти наиболее известных достопримечательностей Берлина, фотографии на память, пикник в парке и групповое фото у Бранденбургских ворот. В случае покупки более дорогого предложения (от 109 евро), для плюшевого туриста изготовят специальный паспорт и сделают массаж.

По словам владельца агентства Карстена Маршетта, плюшевые игрушки присылают ему со всего мира, "даже из Тасмании": от двухметрового плюшевого жирафа из Финляндии до плюшевого медведя в стиле садо-мазо из Мюнхена.

"Такими же разными являются и люди, отправляющие в отпуск своих плюшевых зверей: это может быть и шестилетний ребенок, и пенсионер старше 70 лет, продавец, адвокат или певец. Многие делают это в шутку, потому что считают идею необычной. Но бывают и трогательные истории. "Некоторые бронируют путешествие для своей плюшевой игрушки, потому что сами больше не могут его осуществить", - говорит организатор. Например, из-за здоровья. (...) Однажды родственники скончавшегося в одном из швейцарских хосписов мужчины принесли его плюшевого медведя, чтобы он вместо своего хозяина еще раз увидел Берлин".

Берлинскому тренду последовали турагентства и в других странах: так, для мягкой игрушки можно организовать экскурсию по Парижу или Лиону, а в Японии тур по Токио будет включать в себя публикацию постов в Facebook или Twitter.

В соцсетях сегодня растет сообщество плюшевых зверей-любителей путешествий. На плюшевых туристов можно посмотреть, например, по хэштегам #travellingstuffedanimal или #instaplushie, пишет Die Welt.