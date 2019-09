19 сентября 2019 г. Гарри Каспаров | The Washington Post Лидеры демократического мира должны перестать направлять Путину всепрощающие сигналы "Когда 8 сентября российские местные выборы пошли не так, как задумал президент Владимир Путин, он не примирился. Несмотря на привычные методы недопуска и ареста кандидатов от оппозиции, избиения мирных демонстрантов и полновесной поддержки избранных кандидатов контролируемыми государством СМИ, путинская партия "Единая Россия" потерпела поражение на выборах по всей стране, особенно в Москве. Четыре дня спустя Путин устроил крупнейшую операцию по безопасности за свое 20-летнее правление. Рейды прошли в 43 городах по всей России, полиция врывалась в штабы и дома оппозиционных организаций и активистов, конфисковав документы, компьютеры и даже кофеварки", - пишет на страницах The Washington Post Гарри Каспаров, председатель организации Renew Democracy Initiative и автор книги "Человек и компьютер. Взгляд в будущее". "Подобная демонстрация силы была свидетельством того, что власть Путина над Россией не так прочна, как он это представляет. Он перешел от пропаганды к кампании насилия, сначала против протестующих, а затем с помощью рейдов, цель которых - не провести аресты, а посеять страх (...), - говорится в статье. - Популярность Путина и без того снижалась на фоне того, как россияне борются с экономической стагнацией - стагнацией, усугубленной западными санкциями (...). Всякий раз, когда Путин сталкивается с раздором внутри страны, он обращает взор за границу. Обычно это выражается в навязывании некой проблематики, чтобы выставить Путина отважным защитником Родины. Впрочем, в последнее время все больше россиян открыто подвергают сомнению его кровопролитные и затратные авантюры в Сирии и на Украине. В нынешнем опасном противостоянии между Саудовской Аравией и путинским клиентом Ираном Путин будет рад разжечь пламя конфликта, зная, что оно взвинтит цену на нефть - подарок для нефтезависимой российской экономики и для удержания им власти". "Тем не менее, даже несмотря на то, что положение Путина становится все более нестабильным, президент Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, считающиеся лидерами свободного мира, бросают ему спасательный круг. Необъяснимое умасливание Путина Трампом хорошо задокументировано. Франция, несмотря на санкции, увеличила объем торговли с Россией, и Макрон недавно повторил слова Трампа, выразив поддержку возвращению России в группу ведущих промышленно-развитых стран. Эта идея не поддается разумному объяснению, учитывая, что Россия была исключена из "Большой восьмерки" в 2014 году за вторжение и аннексию Крыма, украинского полуострова, который остается под властью России. Когда Запад посылает России подобные всепрощающие сигналы, Путин немедленно использует их, чтобы показать российским элитам, что он до сих пор большой человек, что только он может добиться снятия санкций - и что он никуда не уйдет", - пишет Гарри Каспаров. "Вместо сдерживания Путина от дальнейших агрессивных действий, будь то вмешательство в выборы или вторжение в соседнюю страну, такое умиротворение лишь говорит ему о том, что нет причин менять свое поведение. Необходим единый фронт демократических наций, заявляющих, что Россия никогда не выйдет из изоляции, пока не откажется от репрессий внутри страны и своих злонамеренных авантюр за границей", - утверждает он, указывая, что помог составить открытое письмо, которое подписали выдающиеся эксперты в политике, дипломатии, юриспруденции, искусстве и правах человека со всего мира и со всего политического спектра, в котором содержится призыв к лидерам демократических стран " отказаться от международного признания путинской легитимности, которой он жаждет, и разорвать экономические связи, которые он использует для распространения коррупции и финансирования своих внутренних репрессий, гибридных войн и глобальных кампаний покушений". "Это не может произойти в одночасье. Последнее, что нужно США в канун года президентских выборов - это ободренный Путин и его любимый кандидат, обладающий полномочиями президента. (...) В понедельник стало известно, что Россия взломала системы связи ФБР в 2010 году, пока президент Барак Обама все еще носился со своей абсурдной "перезагрузкой" отношений с Путиным. Трамп сумел усугубить ситуацию. Зачем пытаться подслушать разговоры президента, если он позвонит вам и все расскажет сам? Только представьте себе, сколько ценной информации может получить от него бывший сотрудник КГБ, такой как Путин, за пару часов безнадзорной беседы, подобной той, что состоялась в прошлом году в Хельсинки". (...) "Литовский политолог Мариус Лауринавичюс (...) отметил, что в демократических государствах гражданам непростительно обвинять избранных представителей в том, каким путем они ведут свои страны. Ответственность лежит на каждом из граждан. "Это вы, - сказал он, - это все мы". В отличие от народа России, граждане свободного мира могут привлечь к ответственности своих политиков, и для этого давно пришло время", - резюмирует автор публикации. Источник: The Washington Post



Читайте также: