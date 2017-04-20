Путин потихоньку отсоединяет сепаратистские области Украины, пока США колеблются

"Владимир Путин использует неоднозначные сигналы США, чтобы потихоньку усилить российский контроль над двумя сепаратистскими регионами Украины, похоронив тем самым надежды на мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Европы, и на освобождение от санкций в ближайшем будущем", - пишут Генри Мейер, Илья Архипов, Степан Кравченко и Юлия Федоринова в статье для американского агентства Bloomberg.

"Пока Кремль продолжает публично поддерживать соглашение, которое в 2015 году было достигнуто под контролем Германии и Франции, истинной стратегией Путина на Украине является полное отделение двух пограничных областей, известных как Донбасс, посредством усиливающейся интеграции с Россией", - пишет агентство со ссылкой на трех человек, близких к руководству страны. Собеседники Bloomberg заявили, что Путин "не планирует признавать или аннексировать эти территории".

Россия действует постепенно, используя блокаду Донбасса украинскими активистами в качестве политического прикрытия, "чтобы взять под свой контроль ключевые экономические связи с сепаратистскими областями", говорится в статье.

"Был предпринят шаг к отсоединению Донбасса, в этом нет сомнения", - заявил агентству по телефону высокопоставленный депутат "Единой России" Константин Затулин. "Как и остальные чиновники, Затулин обвинил Украину в том, что она принуждает к этому Москву своей блокадой - Киев эти обвинения отрицает", - говорится в статье. Агентство сообщает, что "оценка планов Кремля Затулиным была подтверждена Алексеем Чеснаковым, бывшим сотрудником Кремля, который ныне консультирует администрацию Путина по украинской политике, а также высокопоставленным правительственным чиновником, который попросил не раскрывать его имя".

Как напоминает Bloomberg, ранее в этом году Путин подписал указ о признании паспортов и других документов, выданных сепаратистскими правительствами в Луганске и Донецке. Кремль также обдумывает облегчение процедуры приобретения российского гражданства для двухмиллионного населения Донбасса, "что чрезвычайно усложнит любые попытки Киева утвердить контроль" над территориями, говорится в статье. По мнению замглавы администрации Порошенко Константина Елисеева, Москва реализует "приднестровский сценарий".

Администрация Дональда Трампа посылает неоднозначные сигналы касательно своей позиции и даже выглядит "совершенно незаинтересованной" украинским конфликтом, как выразился один российский дипломат на руководящей должности, сообщают авторы. "Трамп занял жесткую линию на словах, но он не прояснил свою позицию, и Белый дом, как кажется, сфокусирован на вопросах, которые, по его мнению, более неотложны, как Сирия и Северная Корея".

"Стратегия Путина включает в себя разработку рычагов влияния, которые могут быть использованы, чтобы укрепить контроль Кремля над Донбассом в кратчайшие сроки", - пишет агентство со ссылкой на двух западных дипломатов в Москве. Эту оценку подтвердили также бывшие российские чиновники.

Ответные меры "всегда наготове", заявил Чеснаков. Советник Кремля по Украине добавил: "Каждый раз, как Украина дает нам повод, эти меры реализуются".

"Учитывая, что Минские соглашения теперь фактически зашли в тупик, Донбасс движется в сторону замороженного конфликта, который может длиться десятилетия", - пишет Bloomberg. Как заявил агентству Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" в Киеве, у президента Украины Петра Порошенко связаны руки. "Внутренние оппоненты не дают Порошенко предоставить более широкую автономию сепаратистским регионам, как это предусмотрено в мирном соглашении, в то время как два других спорных вопроса, продиктованных соглашением, - полное перемирие и возвращение пограничных территорий под контроль Украины - также не приблизились к реализации", - говорится в статье.

"Это позволяет России усилить контроль над двумя республиками", - подытожил Фесенко в беседе с агентством.