20 апреля 2017 г. Анн-Сильвэн Шассани | Financial Times Макрон пытается сохранить блеск, выборы во Франции приближаются "Макрон ворвался во французскую политику с совершенно новым движением - En Marche - и вырвался на первое место в состязании, омраченном скандалами и сотрясаемом обвалом партий из мейнстрима, - отмечает Анн-Сильвэн Шассани в Financial Times. - Однако в последние дни кампании динамичный политик-новобранец утратил часть своего блеска, опустившись в опросах, в то время как Жан-Люк Меланшон, 65-летний крайне левый ветеран, сменил его как последняя сенсация гонки". "Макрон, бывший министр экономики при президенте-социалисте Франсуа Олланде, все еще чуть опережает Марин Ле Пен, свою соперницу из "Национального фронта", противницу ЕС и иммиграции. Предположительно, эти двое сойдутся во втором туре 7 мая", - говорится в статье. "Однако поддержка Меланшона, старожила французской политики с раскатистым голосом и острым умом, подскочила. Этот левый кандидат поравнялся с Фийоном - оскандалившимся правым центристом, достигнув отметки 19%, - отчасти за счет избирателей, которые ранее поддерживали Макрона", - сообщает журналистка. Сторонники Макрона встревожены тем, что Меланшон получил некий импульс за несколько дней до первого раунда. Так, Пьер Генет, бывший учитель начальной школы из долины Луары, признался, что он "обеспокоен и озадачен" подъемом Меланшона прямо накануне голосования, передает Шассани. Реда Диди, предприниматель, стремящийся продвигать интересы пригородов, сказал, что заметил, как левый кандидат стал "ароматом месяца". "У Макрона лучшая программа для пригородов, но голоса там набирает Меланшон, - полагает Диди. - Надо отдать ему должное, он отлично ведет кампанию". Источник: Financial Times