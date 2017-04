20 апреля 2017 г. Дженнифер Рэнкин | The Guardian Совет Европы призывают расследовать обвинения в адрес Азербайджана в предложении взяток "Один из старейших органов по защите прав человека в Европе призывают провести масштабное расследование на следующей неделе, в связи со свежими обвинениями в подтасовке голосов, которые подвергают риску его авторитет, - сообщает Дженнифер Рэнкин в The Guardian. - Два человека с опытом работы на высоком уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сказали The Guardian, что полагают, что Азербайджан предлагал его членам взятки за голоса. Данный орган состоит из 324 делегатов от национальных парламентов и заседает четыре раза в год в Страсбурге". "Ариф Маммадов, бывший азербайджанский дипломат, ставший диссидентом, заявил, что у членов делегации из этой богатой нефтью страны в Совете Европы было 30 млн евро (25 млн фунтов) на лоббирование в институтах этой организации, в том числе в [Парламентской] ассамблее Совета Европы", - говорится в статье. "Маммадов сказал The Guardian, что "все" в азербайджанской делегации слышали это число, хотя "его никогда не записывали", - передает Рэнкин. "Было сказано, что эти деньги - на взятки членам делегаций и ПАСЕ в целом", - сообщил Маммадов. "Тобиас Биллстрём, шведский делегат в ассамблее и бывший министр юстиции, сказал, что "очень достойные доверия члены" сообщили ему, что им предлагали взятки за то, чтобы они проголосовали указанным образом. Он один из 64 парламентариев, подписавших резолюцию с призывом провести независимое расследование "серьезных и достойных доверия обвинений в серьезном нарушении правил" вокруг азербайджанских голосов", - говорится в статье. "По словам критиков, Азербайджан использует ассамблею, чтобы придать видимость легитимности авторитарному правлению своего президента Ильхама Алиева, который правит страной с 2003 года", - передает журналистка. Источник: The Guardian