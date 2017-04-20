Восемь самых элитных спецназов в мире

"Элитный спецназ - одно из лучше всего тренированных и самых устрашающих армейских подразделений, какими может похвастаться страна. Войска спецназа идут туда, куда бояться ступить другие солдаты, определяют потенциальные угрозы, сбивают стратегические мишени и проводят смелые спасательные миссии, - говорится в материале Business Insider, перепечатанном в Independent. - Они лучшие из лучших. И хотя чрезвычайно трудно ранжировать эти вооруженные формирования относительно друг друга, некоторые подразделения поднимаются над остальными благодаря своему послужному списку и страху, который они внушают противникам".

"Эти солдаты проходят через жесткие учения, разработанные для искоренения тех, кто не может соответствовать их взыскательным стандартам. В мире, когда размер армии страны не является больше единственным условием ее эффективности, именно от этих войск государства ждут, что дело будет сделано", - сообщают авторы.

Издание предлагает следующий рейтинг спецназов мира:

8. Special Services Group (Группа выполнения особых задач), Пакистан.

7. Unidad de Operaciones Especiales (Подразделение специальных операций), Испания.

6. Спецподразделение "Альфа", Россия.

5. National Gendarmerie Intervention Group (Группа вмешательства Национальной жандармерии), Франция.

4. "Сайерет Маткаль", Израиль.

3. Special Air Service (Особая воздушная группа), Великобритания.

2. Special Boat Service (Особая лодочная группа), Великобритания.

1. Navy SEALs (от англ. Sea, Air and Land - "море, воздух и земля"), США. Также известны как "морские котики", в связи со значением слова seal.