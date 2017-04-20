Непредсказуемые выборы президента Франции

Казалось, что после первого тура выборов во Франции в поединке сойдутся Марин Ле Пен из правого "Национального фронта" и реформаторски настроенный центрист - Франсуа Фийон или Эммануэль Макрон, но двух реформаторов неожиданно может превзойти крайне левый Жан-Люк Меланшон, пишет WSJ. "Кто угодно, кроме Марин Ле Пен?" Германия должна подумать и о других сценариях во Франции, призывает Die Welt.

"В Европе продолжается бурный год выборов: в воскресенье состоится первый тур президентских выборов во Франции, который решит, выстоят ли центристы, или националист "крови и почвы" будет противостоять социалисту-ретрограду", - пишет The Wall Street Journal.

"Опытные инвесторы думали, что итогом первого тура станет окончательный поединок между Марин Ле Пен из правого "Национального фронта" и реформаторски настроенным центристом", - пишет издание, отмечая, что им мог бы стать кандидат правоцентристов Франсуа Фийон или левоцентристов - Эммануэль Макрон.

"Но двух реформаторов неожиданно может превзойти крайне левый независимый кандидат Жан-Люк Меланшон, который говорит французам, что они могут разбогатеть, меньше работая, и тратить больше, зарабатывая меньше", - говорится в редакционной статье. Меланшон настроен против Америки и НАТО, поддерживает Путина и написал книгу с подзаголовком "Немецкая отрава".

"Все четыре основных кандидата, по опросам, получают около 20%, но Меланшон набирает ход. Финал, в котором Ле Пен выступит против Меланшона, стал бы политическим шоком для рынков и, возможно, для будущего ЕС и еврозоны", - пишет WSJ.

"Макрон ворвался во французскую политику с совершенно новым движением - En Marche - и вырвался на первое место в состязании, омраченном скандалами, - отмечает Анн-Сильвэн Шассани в Financial Times. - Однако в последние дни кампании динамичный политик-новобранец утратил часть своего блеска, опустившись в опросах, в то время как Жан-Люк Меланшон, 65-летний крайне левый ветеран, сменил его как последняя сенсация гонки".

"Макрон, бывший министр экономики при президенте-социалисте Франсуа Олланде, все еще чуть опережает Марин Ле Пен, свою соперницу из "Национального фронта", противницу ЕС и иммиграции. Предположительно, эти двое сойдутся во втором туре 7 мая", - говорится в статье.

"Однако поддержка Меланшона, старожила французской политики с раскатистым голосом и острым умом, подскочила. Этот левый кандидат поравнялся с Фийоном - оскандалившимся правым центристом, достигнув отметки 19%, - отчасти за счет избирателей, которые ранее поддерживали Макрона", - сообщает журналистка.

В эксклюзивном интервью Le Figaro за три дня до первого тура выборов экс-премьер Франсуа Фийон выступает против программы лидера движения "Вперед!" и предостерегает избирателей правых сил: "Если проголосуете за Ле Пен, получите Макрона!"

Журналисты спросили, почему Файон стал мишенью для теракта, угроза которого была раскрыта во вторник. "Вполне возможно, что удар мог быть направлен на кандидата с самым радикальным проектом борьбы против исламского тоталитаризма", - сказал Фийон.

"О борьбе против исламизма, как и обо всем остальном, Эммануэль Макрон выражается туманно. В нем не чувствуется никакой решимости эффективно бороться против этой опасности. Он остается в рамках классических антитеррориристических рассуждений, постоянно щадя тех, кого он считает мусульманским электоратом", - уверен Фийон.

"Своими речами Макрон создает такое ощущение, будто он не защищает национальную идентичность, исторические традиции, культурные корни, - критикует Фийон. - Можно подумать, все это вышло из моды. Словно мы находимся в обществе, где ценен только сам индивид, у которого нет ни истории, ни идентичности".

"Мы не сможем искоренить исламский тоталитаризм одними усилиями Запада, - подчеркнул Фийон. - Ошибочно отказываться от коалиции, к которой я настойчиво призываю вот уже четыре года, - коалиции с Россией, Ираном и другими странами". Он добавил, что "нельзя одолеть исламский тоталитаризм в Сирии без режима Асада и его армии", и отметил, что "для русских Сирия является одной из операций, символизирующих возрождение их мощи".

"Прав ли был Трамп, отдавая приказ об атаке?" - спросили интервьюеры.

"Его поведение непредсказуемо. Он меняет мнение неожиданно, и его стратегия опасна, - полагает Фийон. - Следует вспомнить, что нередко именно с такой цепочки событий начинаются войны. Надо задуматься, что может произойти в случае прямой конфронтации между русскими и американцами. Россия нестабильна, с ней нужно обращаться осторожно".

"Можно ли отменить санкции против России без прогресса по Крыму?"

"Надо не нарушать два основополагающих и противоречивых принципа: соблюдение границ и международного права и право народов на самоопределение. Никто не может отрицать, что Крым - это исторически, культурно, лингвистически российская территория. Ни к чему не приведет, если мы будем упорствовать в разговорах о том, что Россия должна отказаться от Крыма, этого никогда не произойдет. Единственный способ выйти из этого кризиса - это организовать конференцию по будущему Крыма под эгидой ООН", - ответил Фийон.

Он возражает против вхождения Турции в Евросоюз, а также ратует за "европейский оборонный союз, то есть военный альянс, в котором каждая страна сохраняет свою целостность, самостоятельность и независимость".

"Каков ваш прогноз на воскресенье?"

"Я буду во втором туре", - ответил Фийон.

Недавно один французский политический журнал написал: "Кто угодно, кроме Марин Ле Пен" - ничего иного по поводу президентских выборов во Франции Германии в голову не приходит". "И журнал прав, - считает Клаус Гайгер, обозреватель немецкой Die Welt. - Германии становится жутко при мысли о победе лидера "Национального фронта", но из-за этого она не замечает другие эпохальные вопросы".

Основная идея программы Ле Пен заключается в том, что ЕС больше не может быть базисом для безопасности и благосостояния, и на его место должно прийти национальное государство. Но с такой же позиции выступает и левый националист Жан-Люк Меланшон. "Оказывается, уже два из четырех кандидатов на пост президента Франции - рьяные националисты, которые хотят покончить с ЕС. И только двое других - Эммануэль Макрон и Франсуа Фийон - обещают новый фундамент для ЕС", - отмечает автор.

"Но только бежать от политических разрушителей - это дурной тон в политике", - продолжает Гайгер. Германии следует проанализировать, что произойдет после вероятного хэппи-энда: сценарии, по которым французским президентом в 2017 году станет националист, автор статьи считает не слишком вероятными - скорее Макрон или Фийон победят радикалов.

"Но после подобной победы ни Франция, ни Германия, ни Европа вообще ничего не выиграют - просто получат в подарок еще пять лет, до следующих президентских выборов во Франции, в течение которых избиратели захотят увидеть, чем же ЕС лучше альтернативы в виде национального государства. И это время надо будет использовать, так как победное шествие Ле Пен основывается не на ее силе, а на слабости ЕС, и, если Евросоюз так и останется слабым, то поражение Ле Пен в 2017 году станет лишь шагом к ее триумфу в 2022-м".

Германии "придется столкнуться с тем, что планы как Макрона, так и Фийона относительно ЕС окажутся намного радикальнее планов самой Германии". В частности, Фийон уже нападал на миграционную политику Меркель, продолжает журналист.

В то же время "ответ Макрона на кризис в Европе - это еще больше ЕС, единая европейская армия, единая ЕС-спецслужба, сильная европейская погранслужба, сильный Европарламент. Но истинный политический динамит Макрона - его рецепт против еврокризиса: он хочет создать единый европейский бюджет. А это значит, что Макрон хочет сгрести в одну кучу все долги европейских государств", - поясняет автор.

Не далее как в понедельник Макрон потребовал от Германии сократить экспорт, поскольку он наносит вред другим европейским странам, а это мало похоже на еврозону, которая основывается на конкуренции.

"Вот вам и "Кто угодно, кроме Марин Ле Пен". Для Германии выборы во Франции значат гораздо больше", - подытоживает автор.

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