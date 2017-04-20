Франсуа Фийон: "О борьбе против исламизма, как и обо всем остальном, Макрон говорит туманно"

В эксклюзивном интервью Le Figaro за три дня до первого тура французских президентских выборов экс-премьер Франсуа Фийон выступает против программы лидера движения "Вперед!" и предостерегает избирателей правых сил: "Если проголосуете за Ле Пен, получите Макрона!"

"Вы были конкретной мишенью для теракта, угроза которого была раскрыта во вторник?" - спросили журналисты.

"Министр внутренних дел Матиас Фекл предупредил меня в прошлый четверг, сказав, что было перехвачено обращение, где я обозначен в качестве мишени. Спецслужбы обеспечили нужные силы и средства для безопасности, но мы ничего не поменяли в нашей программе президентской кампании", - ответил Фийон.

"Почему вы должны были стать первоочередной мишенью, а не Марин Ле Пен, к примеру?"

"Вполне возможно, что удар мог быть направлен на кандидата с самым радикальным проектом борьбы против исламского тоталитаризма. Террористы выбирают свою мишень, руководствуясь резонансом, который они хотят вызвать своими действиями. Но на самом деле удар был нацелен на все французское общество", - сказал Фийон.

"О борьбе против исламизма, как и обо всем остальном, Эммануэль Макрон выражается туманно. В нем не чувствуется никакой решимости эффективно бороться против этой опасности, которую он даже не определяет. Для Макрона исламизм не является глобальным риском, который угрожает миру на всей планете. Он остается в рамках классических антитеррориристических рассуждений, постоянно щадя тех, кого он считает мусульманским электоратом", - уверен Фийон.

"Своими речами Макрон создает такое ощущение, будто он не защищает национальную идентичность, исторические традиции, культурные корни, - критикует Фийон. - Можно подумать, все это вышло из моды. Словно мы находимся в обществе, где ценен только сам индивид, у которого нет ни истории, ни идентичности".

"За пределами наших границ какова философия вашей политики?" - поинтересовались журналисты.

"Наша стратегия равнения на США и на Европу - неправильная. Мы не сможем искоренить исламский тоталитаризм одними усилиями Запада. Ошибочно отказываться от коалиции, к которой я настойчиво призываю вот уже четыре года, - коалиции с Россией, Ираном и другими странами, которые вовлечены в это сражение", - ответил собеседник издания.

"Тем более нельзя одолеть исламский тоталитаризм в Сирии без режима Асада и его армии. Считать, что присутствие Башара Асада мешает нам сотрудничать с Россией и Ираном с целью ликвидации исламского тоталитаризма - это путь в тупик. Они хотят достичь договоренности, которая будет щадить их интересы в данном регионе. Для русских Сирия является одной из операций, символизирующих возрождение их мощи", - сказал Фийон.

"Прав ли был Трамп, отдавая приказ об атаке?" - спросили интервьюеры.

"Его поведение непредсказуемо. Он меняет мнение неожиданно, и его стратегия опасна, - полагает Фийон. - Следует вспомнить, что нередко именно с такой цепочки событий начинаются войны. Надо задуматься, что может произойти в случае прямой конфронтации между русскими и американцами. Россия нестабильна, с ней нужно обращаться осторожно".

"Можно ли отменить санкции против России без прогресса по Крыму?"

"Надо не нарушать два основополагающих и противоречивых принципа: соблюдение границ и международного права и право народов на самоопределение. Никто не может отрицать, что Крым - это исторически, культурно, лингвистически российская территория. Ни к чему не приведет, если мы будем упорствовать в разговорах о том, что Россия должна отказаться от Крыма, этого никогда не произойдет. Единственный способ выйти из этого кризиса - это организовать конференцию по будущему Крыма под эгидой ООН, которая позволит найти приемлемое решение", - ответил Фийон.

В отношении Турции он сказал: "Я возражаю против вхождения Турции в Евросоюз. Мы должны предложить туркам обсудить вопрос об экономическом партнерстве и о об усилении безопасности. Я считаю, что процесс включения Турции в состав ЕС - это бомба замедленного действия, представляющая большую опасность".

Фийон также сообщил: "Сразу же после моей инаугурации я предложу Ангеле Меркель встретиться в Страсбурге и поговорить о будущем Европы. Я предложу ей совместные действия по экономическому и финансовому восстановлению".

"Параллельно с Североатлантическим альянсом, нужен европейский оборонный союз, то есть военный альянс, в котором каждая страна сохраняет свою целостность, самостоятельность и независимость, - заявил Фийон. - Достаточно будет договора между европейскими странами, которые этого желают. Немцы к этому сейчас гораздо больше открыты, чем несколько месяцев назад. Они обнаружили, что американская защита не столь надежна, как они думали, и что новая опасность - исламский тоталитаризм - угрожает Германии, полагавшей, что она в безопасности".

"Что вы скажете сторонникам правых сил, испытывающим искушение проголосовать за Марин Ле Пен?" - спросили журналисты.

"Если они проголосуют за Ле Пен, они получат Макрона! Любой голос правых республиканцев, отданный за "Национальный фронт" или за Николя Дюпон-Эньяна, повышает риск избрания Макрона", - убежден собеседник издания.

"Я часто слышу классический комментарий медийной системы: "На митинге было мало молодежи". Откровенно говоря, это всегда было проблемой классических партий, как левых, так и правых. Природе молодых свойствен соблазн поддаваться экстремистским и революционным движениям. Не могу сказать, что я был таким же в их возрасте, но в общем-то был близок. Я единственный кандидат, который предлагает молодежи будущее, работу, свободу и независимость", - заявил Фийон.

"Каков ваш прогноз на воскресенье?"

"Я буду во втором туре", - ответил Фийон.