Марин Ле Пен, не колеблясь, сделает Францию зависимой от России

Антон Шеховцов, специалист по отношениям с Россией и по крайне правым силам, объясняет на страницах французской Le Monde, что патриотизм европейских ультранационалистических партий, таких как "Национальный фронт" во Франции, - всего лишь приманка, поскольку все они подчинены Кремлю.

"В начале 1980-х Жан-Франсуа Тириар (1922-1992), бельгийский неофашистский идеолог послевоенной эпохи, призывал к созданию евросоветской империи - фашистко-коммунистического супергосударства от Владивостока до Дублина. Он был убежден, что Москва сможет "сделать Европу европейской", в качестве антитезы тому, что он считал американизированной Европой, и ратовал за "всестороннее сотрудничество" с СССР", - пишет Шеховцов.

"Мечты Тириара не были воплощены в реальность, но у этого человека есть последователи, готовые сотрудничать с авторитарным режимом Владимира Путина, и тоже желающие, по их словам, "сделать Европу европейской". Это крайне правые активисты и политики, которые видят в путинской России "оплот традиционных ценностей" и "луч надежды" в их битве против либерализма в Европе", - считает автор.

"Путинский режим пользуется своими крайне правыми союзниками для того, чтобы ослабить Евросоюз и сделать непрочным социальный мир в европейских обществах", - говорится далее.

Сколь бы неожиданным это ни показалось европейским крайне правым, Путин посоветовал российским националистам "не забывать о том, что Россия с самого начала формировалась как многонациональное и многоконфессиональное" государство, и заявил, что национализм разрушает русский "генетический код".

"Это не помешало Москве оказывать политическую, медийную и порой даже финансовую поддержку ультранационалистическим партиям, делая циничный расчет на то, что они получат доступ к власти в той или иной стране Европы, что подвергнет опасности европейское единство и сделает это государство более уязвимым к коррупционным методам российских олигархов, что, в свою очередь, обострит социальное неравенство и ослабит положение Европы перед лицом США, Китая и Индии", - полагает Шеховцов.

"Если бы европейские крайне правые партии понимали, что своей международной значимостью Европа во многом обязана западному единству, то они как минимум избегали бы титуловаться "патриотами", - пишет эксперт, - ведь нет ничего патриотичного в том, чтобы рубить сук, на котором сидишь, и рухнуть".

"Марин Ле Пен много раз ездила в Москву начиная с 2013 года и ее партия "Национальный фронт" получила кредит в несколько миллионов евро от "Первого российско-чешского банка", банковского учреждения, подконтрольного предпринимателю, близкому к Кремлю", - говорится в статье.

"Ле Пен напрасно утверждает в предвыборном клипе, что она хочет видеть, "как французы смогут жить свободными в независимой Франции", - ее ориентация во внешнеполитической сфере указывает на то, что она, не колеблясь, как до нее Тириар, сделает Францию зависимой от России", - уверен автор.

"С тех пор как Ле Пен стала регулярно встречаться с российскими официальными лицами, ни одно из ее заявлений не противоречит линии Кремля, будь то репрессии против российской демократической оппозиции, вторжение на Украину или поддержка, оказанная Москвой смертоносному режиму Башара Асада", - пишет эксперт.

"В 2016 году Ле Пен стала запасным решением для Кремля. По этой причине "Национальному фронту" тогда не удалось добиться нового кредита от российского банка ("Первый чешско-российский банк" обанкротился в 2016 году). Этим также объясняются ее неприятности с российским Агентством по страхованию вкладов, которое уполномочено возмещать задолженности по кредитам разорившегося банка: оно угрожало начать судебную процедуру против "Национального фронта", чтобы вернуть кредит", - говорится в статье.

"Национальный фронт" стал запасным решением для Кремля оттого, что Москва выжидала развития политической ситуации во Франции. По результатам праймериз правых сил Кремль решил разыграть карту Франсуа Фийона, известного своей более примирительной позицией в отношении внутренней и внешней политики России, чем Ле Пен", - комментирует Шеховцов.

"Как только Фийон начал терять популярность, разрушенную "Пенелопагейтом", Кремль снова повернулся в сторону Ле Пен и даже пригласил ее в Москву, чтобы показать, что теперь она является предпочтительным для Путина кандидатом", - говорится в статье.

"После явного вмешательства Москвы в американские президентские выборы в прошлом году европейские общества стали более бдительными перед лицом попыток Кремля изменить направление электорального процесса в западных странах. Франция не является исключением", - подытоживает Шеховцов.