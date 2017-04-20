Почему слухи о российском вмешательстве на Западе сильно преувеличены

"Российские хакеры, возможно, вмешались в референдум по "Брекзиту", счел комитет депутатов британского парламента, - немного странное, но предсказуемое заявление, - пишет Сумантра Майтра, журналист и исследователь Ноттингемского университета (Великобритания) в статье для Newsweek. - Согласно этой новой гипотезе, британский сайт Register to Vote, который временно вышел из строя 7 июня 2016 года, в последний день регистрации до голосования по "Брекзиту", "возможно", подвергся DDOS-атаке. Отказываясь категорически заявить о явных свидетельствах иностранного (российского) взлома, Бернард Дженкин, председатель Комитета по контролю над расходованием государственных средств Палаты общин, намекнул на темные силы и ботнет".

"На континенте советники кандидата в президенты Франции от центристов Эммануэля Макрона заявили, что их предвыборный штаб подвергся российскому взлому. В Германии и Скандинавии правительства собираются штрафовать и преследовать по суду социальные сети за то, что они не убирают "фальшивые новости", - говорится в статье.

"Ни одно из этих заявлений не подтверждено сколько-нибудь четкими, поддающимися проверке данными", - отмечает автор. На данный момент единственными "доказательствами" российского вмешательства в выборы в США является совместный доклад ФБР, АНБ и ЦРУ, который начинается с оговорки, что вся информация и методология засекречены и не могут быть открыты публике.

"Россия, вне всякого сомнения, - государство-противник, и Владимир Путин - авторитарный лидер, но он действует рационально. Это, по определению, подразумевает, что он будет готов прийти к пониманию и соглашению с Западом при условии, что национальный интерес России будет учтен и российские сферы влияния признаны", - рассуждает Майтра.

"Следовательно, единственными, кто считает Россию угрозой для существования, являются радикальные идеологи, разочарованные либералы, которые были слишком уверены в шансах Хиллари Клинтон на победу, неоконсервативные противники Путина, несколько экспертов и политических стратегов и проевропейские политики, объединенные общей либеральной, интернационалистической идеологией открытых границ", - говорится в статье.

"Это чисто идеологическое противостояние, не подтвержденное фактическими доказательствами", - делает вывод автор.