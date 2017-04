20 апреля 2017 г. Скотт Шейн, Марк Маццетти и Адам Голдман | The New York Times Визит советника Трампа в Москву привлек внимание ФБР "С тех пор, как следователи из ФБР узнали в 2013 году, что российский шпион пытался завербовать американского бизнесмена по имени Картер Пейдж, бюро продолжало периодически им интересоваться, - пишут Скотт Шейн, Марк Маццетти и Адам Голдман в американской газете The New York Times. - Поэтому, когда в прошлом году он стал советником по внешней политике в предвыборной кампании Трампа и произнес дружественную по отношению к России речь в престижном вузе в Москве, это вскоре привлекло внимание ФБР". По словам авторов, которые ссылаются на действующих и бывших чиновников из правоохранительных органов и разведки, эта поездка в Москву в июле прошлого года стала катализатором расследования ФБР относительно связей России и предвыборного штаба президента Трампа. "Когда 45-летний Пейдж, ветеран ВМФ США и бизнесмен, проживший в Москве три года, покинул свою должность в штабе Трампа в сентябре, ФБР получило ордер в Суде по надзору за иностранной разведкой, который позволял властям следить за контактами Пейджа, подозреваемого в том, что он является российским агентом", - говорится в статье. "Из российской поездки когда-то неизвестного Пейджа выросло широкомасштабное расследование - к нему теперь добавились два расследования в Конгрессе, - которое бросило тень на первые месяцы администрации Трампа", - отмечают авторы. "Когда ФБР начало расследование в конце июля, агенты только приступили к изучению контактов советников Трампа с российскими правительственными чиновниками или агентами разведки", - пишет издание со ссылкой на действующего и бывшего американских чиновников, которые рассказали о продолжающемся расследовании на условиях анонимности. По словам собеседников издания, "в последующие месяцы появились новые свидетельства, включая прослушку российских чиновников, обсуждающих Пейджа и других соратников Трампа". "Пейдж был неизвестен в кругах экспертов по внешней политике в Вашингтоне, - сообщает газета. - Но его кандидатская степень и российский опыт были реальными. Он некоторое время работал младшим инвестиционным банкиром в Merrill Lynch, прожив в Москве с 2004 по 2007 год". Как отмечают авторы, "роль Пейджа в штабе Трампа, как кажется, была минимальной. Доклады, которые он писал об энергетической политике, пылились непрочитанными. Бывшие чиновники предвыборной кампании преуменьшают его значимость, сводя ее почти к нулю: они говорят, что у Пейджа не было пропуска, рабочего стола или электронного адреса в рамках штаба". "Если русские и пытались вступить с ним в сговор, они пытались сговориться с кем-то, кто не имел никакого влияния на кампанию Трампа", - заявил Роджер Стоун, давний советник Трампа. "В этом нет ничего плохого, но думаю, что он занимается собственным продвижением", - охарактеризовал Стоун Пейджа. Однако Пейджа, пишут журналисты, временное звание советника будущего президента, как кажется, удовлетворяло. "Полгода, что я провел в штабе Трампа, значат для меня больше, чем пять лет в ВМФ", - цитирует издание интервью Пейджа за прошлый месяц. Однако мало кто из встречавших Пейджа на его профессиональном пути, как кажется, рассматривали его как возможного подозреваемого в шпионаже или же государственного деятеля. Оксана Антоненко, старший политический советник в Европейском банке реконструкции и развития, которая дружила с Пейджем в Лондоне, где он получил кандидатскую степень, отметила в беседе с газетой: "Я думаю, что он приятный, порядочный, но, возможно, немного наивный парень". "В марте прошлого года Сэм Кловис, профессор экономики и активист "Движения чаепития" в Айове, получил просьбу из штаба Трампа составить список политических советников, - говорится в статье. - В этот список он включил Пейджа". Авторы сообщают, что, "предприняв ряд попыток, Пейдж получил разрешение штаба выступить в Российской экономической школе, где выступал Обама в 2009 году". По словам Дениса Климентова, представителя РЭШ, некоторые выпускники были осведомлены о работе Пейджа в Merrill Lynch в Москве. Климентов сообщил в электронном письме, что на решение пригласить американца повлияла также его роль в качестве советника Трампа. "Мы не организовывали какие-либо встречи для Пейджа вне школы, и мы в то время не знали, состоялись ли у него другие встречи или контакты, - добавил Климентов. - Но мы отчетливо помним, что у Пейджа просто было недостаточно времени на какие-либо встречи вне школы". "В последние месяцы, как кажется, Пейдж упивается вниманием, которое он к себе привлек", - пишет газета в заключение. В прошлый четверг он участвовал в передаче Good Morning America. "Он выглядел решительным, но оптимистичным, отрицая какие-либо нарушения и жалуясь на "тонну ложных доказательств". "Одни и те же выдумки по-прежнему циркулируют, - заявил Пейдж в телепрограмме, - продолжая действительно негативно влиять на отношения США и России". Источник: The New York Times