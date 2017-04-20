Франкенштейн Путина

"Для обеспечения кладбищенского спокойствия в Чечне Путин поддерживает деспота Рамзана Кадырова, но тот все больше превращается в бремя для Кремля", - пишет журналист Neue Zuercher Zeitung Иво Мийнсен.

"Кадыров и Путин имеют много общего - любовь к спорту, выраженный мачизм и склонность к произволу. Глава Чечни Кадыров, самопровозглашенный "пехотинец Путина", демонстрирует лояльность в отношении российского президента, благодаря поддержке которого 10 лет назад он пришел к власти. Он гарантирует Кремлю стабильность на мятежном заднем дворе, в то время как президент оказывает ему практически безоговорочную поддержку", - отмечает автор.

"При этом пытки и убийства гомосексуалистов на территории Чеченской республики - лишь самая свежая часть длинного кровавого следа, который тянется за Кадыровым, - говорится в статье. - То и дело в этой кавказской республике происходят выходящие за рамки закона убийства и травля противников режима, а также мнимых террористов. Кроме того, существует целый ряд доказательств, что именно Кадыров стоит за убийством журналистки Анны Политковской, оппозиционного политика Бориса Немцова и других критиков режима".

"Расследования на территории РФ, как правило, заканчивают ничем - и неудивительно, если учесть, какое значение Кремль придает Кадырову", - замечает Мийнсен. "Жестокие чеченские кампании унесли жизни десятков тысяч мирных граждан, еще живы воспоминания о преступлениях российской армии, и в чеченцах глубоко засела скрытая злоба. Кадырову удается подавлять ее - но, если он ослабит репрессии, она может вырваться".

Стабильность, опора которой - Кадыров, ненадежна. "Его режим практически полностью зависит от финансовых вливаний Кремля. Как и в остальных северокавказских республиках, в Чечне у Москвы нет стратегических планов, как бороться с отсутствием перспектив, коррупцией и проблемами в сфере безопасности", - считает журналист.

Кадыров комбинирует в своем стиле правления элементы сталинизма и исламизма - "средневековый чеченский общественный порядок имеет мало общего с современной Россией", продолжает автор материала. "Это проявляется и в том, что чеченские джихадисты, воюющие в Сирии, - вторая по численности группа. Они воюют там и против Москвы, которую винят в неутешительной ситуации у себя на родине".

"Кадыров все больше превращается в бремя для Кремля. В интересах Путина понять, что чеченский Франкенштейн создает больше проблем, чем решает. Однако пока он демонстрирует преданность и контролирует ситуацию в Чечне, альтернативы "человеку Путина, выполняющему грубую работу", нет", - заключает Мийнсен.