Россия с давних пор вмешивается во французскую политику

"Пусть в этом году Россия отличается явным вмешательством, но стоит заметить, что эта страна всегда любила ввязываться во французские президентские выборы", - пишет портал Slate.fr. Журналист Даниэль Верне стал невольным участником такого вмешательства в президентскую кампанию 1981 года.

"В нынешней президентской кампании Россия не скрывает своих предпочтений. Она их демонстрирует разными способами, от самых продвинутых - таких как манипулирование общественным мнением в соцсетях или попытки взлома сайтов кандидатов, расцениваемых как враждебные, - до более традиционных, вроде явной поддержки российскими инструментами мягкой силы, такими как агентство Sputnik или Russia Today, которые отдают преимущество дружественным кандидатам. Таким, которые даже удостоились чести быть принятыми Владимиром Путиным, как Франсуа Фийон и Марин Ле Пен", - говорится в статье.

"Это не первые французские президентские выборы, где Москва выражает свои симпатии. Подобное уже происходило во времена Советского Союза. Поддержка приходила не всегда оттуда, откуда ее ожидали. Безусловно, советская коммунистическая партия опосредованно способствовала финансированию кампаний братской французской партии, в частности, через посредничество Коммерческого банка для Северной Европы. Советская пресса выражала "классовую солидарность" кандидатам-коммунистам, когда они выставляли свои кандидатуры на президентских выборах, впрочем, не надеясь, что они одержат победу", - отмечает журналист.

"Советское руководство также питало склонность к голлизму и его последователям. Они казались ему гарантами внешней политики, независимой от США, а значит, более благоприятной для интересов СССР, в противоположность классическим правым, центристам и социалистам, предвестникам атлантизма", - передает автор.

"Тем не менее, исключением стал Валери Жискар д'Эстен. Он не принадлежал к голлистам, пусть даже на президентских выборах 1974 года он был поддержан частью голлистов. В сравнении с Франсуа Миттераном, которому они не доверяли, как всем "социал-предателям", советские руководители предпочли Валери Жискар д'Эстена", - говорится в статье.

"Советские руководители примутся за старое в 1981 году. Автор этих строк стал невольным второстепенным участником полемики вокруг поддержки Жискар д'Эстена в Москве, - пишет Даниэль Верне. - Будучи корреспондентом Le Monde в Москве, я просматривал в официальной прессе - собственно, другой тогда и не было - знаки, позволяющие расшифровать советскую позицию в отношении президентских выборов [во Франции]. Очень скоро "Правда", центральной орган КПСС, изобличила "атлантизм" Франсуа Миттерана, отдала честь товарищу Жоржу Марше и похвалила внешнюю политику Жискара".

"Инцидентом, давшим пищу для полемики, стало вторжение советской армии в Афганистан в 1979 году. Как сегодня Сирия и Украина, тогда решение Москвы разделило французский политический класс. Жорж Марше, находясь в советской столице, одобрил действия, призванные положить конец "праву первой ночи" в этой мусульманской стране. Франсуа Миттеран это осудил. Жискар был осторожен, не теряя надежды сыграть роль посредника. В мае 1980 года он тайно встретился с советским лидером Леонидом Брежневым в Варшаве. Брежнев пообещал ему быстро вывести из Афганистана часть своих солдат", - говорится в статье.

"Гордясь тем, что он вырвал у Брежнева это обещание, Жискар в следующем месяце объявил о частичном выводе советского контингента из Афганистана своим коллегам по Европейскому совету. И в самом деле, произошло передвижение войск. Одни войсковые единицы вернулись в СССР... и тотчас были заменены другими. Франсуа Миттеран подтрунивал над своим конкурентом, который стал "младшим телеграфистом" Москвы. Инцидент с "Правдой" усилил ощущение, имевшее под собой основания, что Жискар проявил себя слишком покладистым и даже наивным с советскими руководителями в своем желании сыграть роль посредника между двумя супердержавами, подобно де Голлю", - считает Верне.