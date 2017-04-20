Почему Трамп не останется президентом

Нынешнему американскому президенту Дональду Трампу объявят импичмент, предсказывает американский историк, профессор вашингтонского Американского университета и автор книги The Case for Impeachment Аллан Лихтман, в прошлом уже предсказавший победу Трампа на выборах, пишет швейцарская газета Tagesanzeiger.

Самую большую опасность для Трампа, по мнению историка, представляет он сам, так как менее "чем за 100 дней нахождения на посту президента он успел разозлить намного больше советников, членов кабинета, правительств, бизнесменов и парламентариев, чем кто бы то ни было из его предшественников". "К тому же Трамп ежедневно меняет свою точку зрения. Он во многом не разбирается и при этом не выносит никакой критики. Ругается, говорит неправду и лицемерит. Он проводит символическую политику, которая вызывает широкий резонанс, но малоэффективна, - считает Лихтман. - То есть Дональд Трамп - это президент с максимально возможным количеством слабых мест за все недавнее время".

Анализ Лихтмана, как отмечает издание, имеет вес не только потому, что он предсказал все детали избрания Трампа, но еще и потому, что в 1981 году он, вопреки всем прогнозам, предсказал победу Рональда Рейгана над Джимми Картером и все результаты выборов после этого.

По словам профессора, в настоящее время ситуация для Трампа настолько нестабильна, что, согласно очередному прогнозу, "Дональду Трампу придется покинуть Белый дом еще до окончания своего первого президентского срока".

Лихтман приводит восемь аргументов в пользу отставки Трамп, а именно - конфликт интересов между политической должностью и бизнесом, его предвыборные связи с Россией и несколько правовых споров. Но наиболее вероятным основанием для импичмента Лихтман считает потенциальную связь Трампа с Россией. Самым оригинальным остается прогноз, согласно которому Трампу будет объявлен импичмент в связи с преступлением против человечности, коим может стать отказ признать глобальное потепление, передает корреспондент.

Может быть, что Аллан Лихтман сформулировал первое ложное предсказание в своей карьере?