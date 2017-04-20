АдГ: Фрауке Петри практически ушла - это будет иметь последствия для всей партии

Фрауке Петри, сопредседатель "Альтернативы для Германии", отказалась выставлять свою кандидатуру на выборах в Бундестаг - из-за внутрипартийных разногласий. Члены партии, говорится в статье на сайте Die Welt, спокойно отреагировали на эту новость, посчитав, что отказ Петри возглавить партию на сентябрьских выборах ничего не изменит.

"Ведущие политики АдГ нередко оцениваются по принципу "холера не лучше чумы". Неважно, полагают многие, кто возглавляет эту партию - все ее лидеры одинаково безнадежны. Однако те, кто придерживается подобной позиции, забывают, что есть болезни более опасные, а есть менее. Фрауке Петри, - полагает Маттиас Каманн, - могла бы, по крайней мере, в теории быть тем самым шансом на исцеление".

Несомненно, Петри преследует весьма проблематичный политический курс: "она ищет близости с Марин Ле Пен и ее "Национальным фронтом", а также российскими пропагандистами, придерживающимися антизападной, нарушающей международное право стратегии".

Такое понятие, как "националистический", она считает позитивно окрашенным, не чурается антиисламской риторики. "И, тем не менее, у нее было мужество и необходимые политические взгляды, чтобы противодействовать правым радикалам внутри АдГ", - комментирует журналист.

Последние несколько месяцев Петри уже приходилось расплачиваться за свое стремление предотвратить окончательный разворот партии к фундаментализму: ее обвиняли в чрезмерной жажде власти, которая якобы вредит АдГ.

"Теперь Петри практически ушла - ее требования, касающиеся умеренности в рамках партийной программы АдГ, объявят на съезде партии в ближайшие выходные пустыми словами. Некоторые избиратели, возможно, и заскучают о ней. Остальным все равно, кто возглавляет партию".