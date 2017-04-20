Кто угодно, кроме Марин Ле Пен? Германия могла бы мыслить гораздо глубже

Недавно один французский политический журнал написал: "Tout sauf Le Pen, то есть "Кто угодно, кроме Марин Ле Пен". Ничего иного по поводу президентских выборов во Франции Германии в голову не приходит". "И журнал прав, - считает Клаус Гайгер, обозреватель немецкой Die Welt. - Германии становится жутко при мысли о победе лидера "Национального фронта", но из-за этого она не замечает другие эпохальные вопросы".

"Вообще, подобная позиция - "только не..." - стала очень популярна в Германии в связи с голосованиями в других странах. К примеру, "все, кроме "Брекзита", "кто угодно, кроме Трампа", "только не Вильдерс". Когда случился "Брекзит" и когда победил Трамп, в Германии царило отчаяние, - говорится в статье. - Но когда Вильдерс проиграл в Нидерландах, ФРГ ликовала. И затем вернулась к нормальности".

"Но к какой, скажите, пожалуйста, нормальности? - рассуждает автор. - В Европейском союзе нормальность уже давно стала историей, ведь две основы благосостояния и безопасности - общие границы и единая валюта -обветшали и пришли в негодность. А это не нормально. Эти слабые основы треснули под давлением кризиса евро и миграционного кризиса. Евросоюзу не хватает неповрежденных опор, ему помогают держаться на плаву, но твердого фундамента нет, а будущее возможно только с ним".

Основная идея программы Ле Пен заключается в том, что ЕС больше не может быть базисом для безопасности и благосостояния, и на его место должно прийти национальное государство. Но с такой же позиции выступает и левый националист Жан-Люк Меланшон. "Иными словами, оказывается, что уже два из четырех кандидатов на пост президента Франции - рьяные националисты, которые хотят покончить с ЕС. И только двое других - Эммануэль Макрон и Франсуа Фийон - обещают новый фундамент для ЕС", - отмечает автор.

"Но только бежать от политических разрушителей - это дурной тон в политике", - продолжает Гайгер. По его мнению, Германии следует думать не о победе того или иного кандидата, а о том, что произойдет после вероятного хэппи-энда. Два сценария, по которым французским президентом в 2017 году станет националист, в действительности не особо вероятны, считает он. Куда более вероятно, что Макрон или Фийон победят радикалов.

"Но после подобной победы ни Франция, ни Германия, ни Европа вообще ничего не выиграют - просто получат в подарок еще пять лет, до следующих президентских выборов во Франции, в течение которых избиратели захотят увидеть, чем же ЕС лучше альтернативы в виде национального государства. И это время надо будет использовать, так как победное шествие Ле Пен основывается не на ее силе, а на слабости ЕС, и, если Евросоюз так и останется слабым, то поражение Ле Пен в 2017 году станет лишь шагом к ее триумфу в 2022-м".

Для Германии, как говорится далее, "путь к сильному Евросоюзу будет сопряжен с неудобствами".

Германии "придется столкнуться с тем, что планы как Макрона, так и Фийона относительно ЕС окажутся намного радикальнее планов самой Германии". В частности, Фийон уже нападал на миграционную политику Меркель. Он хочет защищать европейские границы от нелегальной иммиграции и выступает за гибкую максимальную границу для беженцев, а также требует радикальных экономических реформ.

Германия не сможет спокойно вздохнуть и в случае победы Макрона, считает Гайгер. "Ответ Макрона на кризис в Европе - это еще больше ЕС, единая европейская армия, единая ЕС-спецслужба, сильная европейская погранслужба, сильный Европарламент. Но истинный политический динамит Макрона - его рецепт против еврокризиса: он хочет создать единый европейский бюджет. А это значит, что Макрон хочет сгрести в одну кучу все долги европейских государств, - поясняет автор. - К тому же он ратует за единое экономическое правительство в Европе, которое бы вырабатывало общую экономическую политику".

"По большей части Макрон льстит Германии и обещает реформы во Франции взамен на тесное сотрудничество в еврозоне. Но при всем шарме Макрона Германии следует уяснить, что его предложение может быть токсичным", - говорится в статье. Не далее как в понедельник Макрон потребовал от Германии сократить экспорт, поскольку он наносит вред другим европейским странам, а это мало похоже на еврозону, которая основывается на конкуренции.

"Вот вам и "Кто угодно, кроме Марин Ле Пен". Для Германии выборы во Франции значат гораздо больше", - подытоживает автор.