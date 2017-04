20 апреля 2017 г. Сара Познер | The Washington Post Теперь игра Белого дома в российском вопросе полностью раскрыта "Член Палаты представителей Адам Шифф, второй по старшинству демократ в комитете Палаты представителей по разведке, сказал сегодня, что ведущееся комитетом расследование российского вмешательства в выборы в США и возможного сговора штаба Трампа с Россией "вернулось на круги своя" после того, как его неоднозначный председатель, республиканец от Калифорнии Девин Нуньес взял самоотвод от расследования, - передает Сара Познер в The Washington Post. - Ремарки Шиффа - обнадеживающий знак, что комитет наконец сможет конструктивно взять на себя надзорную роль". "Однако теперь есть новые причины беспокоиться, что республиканцы еще больше полны решимости сделать так, чтобы, если что, комитет ничего не обнаружил, - говорится в статье. - Это тревожит, потому что республиканцы могут успешно разрушить возможность добраться до дна скандала - и сейчас очевидно, что они пытаются это сделать, отвлекая внимание общественности от этой истории на теории заговоров об администрации Обамы". "Райан Лизза опубликовал новый отчет в New Yorker, в котором обнародованы свежие детали программы действий Республиканской партии. Ее цель - выдать российское расследование за новый Бенгази, сделав бывшего советника по национальной безопасности Сьюзан Райс злодейкой в этой истории и перенеся фокус слушаний на нее", - сообщает журналистка. "Как сообщал на прошлой неделе канал CNN, и демократы, и республиканцы, ознакомившиеся с соответствующими секретными документами в штаб-квартире Агентства национальной безопасности, согласились, что в них не содержалось свидетельств проступков чиновников из администрации Обамы, в том числе Райс, - говорится в статье. - Источники в разведке подчеркнули CNN, что запросы Райс были "нормальными и надлежащими", и в документах нет ничего подкрепляющего безосновательные заявления Трампа, что Райс сделала что-то не то, тем более - совершила преступление". "Теперь стоит наблюдать за ролью, которую консервативные СМИ - союзники Трампа - вероятно, будут играть в смещении фокуса на Райс. Натасканные другим подложным, политизированным расследованием, затрагивающим Райс, которое ведет республиканская партия (Бенгази), консервативные аналитики рвутся изобразить Райс злокозненной фигурой в этом новом нарративе", - сообщает Познер. Источник: The Washington Post