20 апреля 2017 г. Джей Соломон, Брэдли Олсон | The Wall Street Journal Exxon просит США об исключении из режима санкций, чтобы возобновить совместное нефтепредприятие с Россией Компания Exxon Mobil попросила у Минфина США исключить ее из американских санкций против России в попытке возобновить совместное предприятие с "Роснефтью", по данным осведомленных источников, сообщает The Wall Street Journal. "Exxon просила разрешения США вести совместные буровые работы с "Роснефтью" в нескольких регионах, что запрещено в соответствии с санкциями, и вновь выдвинула эту инициативу в марте, вскоре после того, как возглавлявший ее Рекс Тиллерсон стал госсекретарем 1 февраля, сообщили источники. Изначально компания подала заявку на исключение из режима санкций, чтобы получить доступ к разработкам на Черном море в июле 2015 года, но не получила одобрения, по данным одного из ознакомленных лиц", - говорится в статье. Тиллерсон дистанцируется от всех вопросов, связанных с Exxon, на два года, и не будет участвовать в принятии решения какого-либо государственного агентства в отношении Exxon в течение этого периода, заявил официальный представитель Госдепартамента. "Санкции фактически заморозили эпохальное соглашение по разведывательным работам, которое Exxon под руководством Тиллерсона подписала с "Роснефтью" в 2012 году. Сделка дала Exxon доступ к разведывательным работам в российских арктических водах, право бурения с применением новых технологий в Сибири и возможность ведения поисковых глубоководных работ в российской части Черного моря", - напоминает издание. "Exxon была исключена из режима санкций в сентябре 2014 года, когда они были впервые наложены, а компания бурила скважину в российской Арктике", - сообщает WSJ. "Тиллерсон и другие руководители Exxon попросили министерство финансов и высокопоставленных чиновников администрации Обамы разрешить компании закончить скважину, поскольку небезопасно не довести бурение до конца, пояснил информированный источник. Минфин дал разрешение на продление, и компания закончила бурильные работы в октябре, после чего ее сотрудники прекратили участие в проекте", - говорится в статье. Exxon сообщила, что в 2015 и 2016 годах компания получила лицензию Минфина, позволяющую ей осуществлять "ограниченные действия административного характера" в партнерстве с "Роснефтью", согласно документам компании. Подобное разрешение могло бы позволить Exxon быстрее принять меры, если бы она получила зеленый свет на бурение, по данным ознакомленного источника. "Exxon утверждает, что она заслуживает такого разрешения, потому что в рамках сделки с "Роснефтью" ее права на разведывательные работы в Черном море истекут, если она не будет принимать никаких мер, и потому что некоторые из ее ведущих иностранных конкурентов не имеют аналогичных ограничений", - передают корреспонденты. Exxon возражала против применения администрацией Обамы санкций в отношении ряда своих проектов отчасти потому, что ЕС, который ввел собственные санкции, предоставил разрешение своим компаниям продолжать там работать, пишет издание, указывая, что речь идет о норвежской Statoil и итальянской Eni. "Exxon обеспокоена тем, что итальянцы могут вытеснить ее из черноморского региона", - заявило осведомленное лицо. Источник: The Wall Street Journal