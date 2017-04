20 апреля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Французская политическая рулетка "В Европе продолжается бурный год выборов: в воскресенье состоится первый тур президентских выборов во Франции, который решит, выстоят ли центристы, или националист "крови и почвы" будет противостоять социалисту-ретрограду", - пишет редакция The Wall Street Journal. "В течение нескольких месяцев опытные инвесторы думали, что итогом первого тура станет окончательный поединок между Марин Ле Пен из правого "Национального фронта" и реформаторски настроенным центристом", - пишет издание, отмечая, что им мог бы стать кандидат правоцентристов Франсуа Фийон или левоцентристов - Эммануэль Макрон. "Но двух реформаторов неожиданно может превзойти крайне левый независимый кандидат Жан-Люк Меланшон, который говорит французам, что они могут разбогатеть, меньше работая, и тратить больше, зарабатывая меньше", - говорится в статье. Во внешней политике он настроен против Америки и НАТО, поддерживает Путина и написал книгу с подзаголовком "Немецкая отрава". "Все четыре основных кандидата, по опросам общественного мнения, получают около 20%, но Меланшон набирает обороты и пользуется наибольшей личной популярностью. Финал, в котором Ле Пен выступит против Меланшона, станет политическим шоком для рынков и, возможно, для будущего ЕС и еврозоны", - прогнозирует WSJ. Социалисты Олланда сделали экономику Франции самой слабой из экономик крупнейших стран Европы, полагают авторы. "Добавьте угрозы исламистского террора и массовую иммиграцию из Сирии, и готова почва для кандидатов, апеллирующих к шовинизму или бесплатному социальному государству. Будем надеяться, что большинство французов отойдет от края политической пропасти", - пишет американское издание. Источник: The Wall Street Journal