Россия стремится заполучить экономический плацдарм в несговорчивой стране ЕС

"Два российских банка готовы заполучить значительную долю акций крупнейшей в Хорватии компании розничной торговли, расширяя влияние Москвы в том уголке ЕС, который годами уклонялся от российских инвестиций", - пишет Bloomberg.

"Сбербанк" и ВТБ готовы обменять свой иск о возврате долга в размере примерно 1,4 млрд евро на долю акций в компании Agrokor после ее заявления о банкротстве в прошлом году и на фоне обвинений ее руководства в финансовых махинациях, уточняет издание. Сделка стала возможной после того, как "Сбербанк" отозвал целый ряд исков в ходе трудной борьбы за признание своих претензий.

"Сбербанк" настаивает на том, что он просто защищает свои инвестиции. Однако российский посол в Загребе не упускает возможности подчеркнуть политическую значимость сделки, отмечает автор статьи Ясмина Кузманович.

"Интересно, почему ваши западные друзья, ваши стратегические партнеры не пришли к вам на помощь с Agrokor, - заявил посол Анвар Азимов. - Россия еще раз подтвердила, что она - надежный друг Хорватии, и, что бы мы ни делали тут, мы должны поддерживать стабильность вашей страны".

Поддерживаемая США в ходе войны за независимость от Югославии, Хорватия является активным сторонником санкций ЕС против России. И, хотя российские инвестиции поступали в соседнюю Сербию и часть Боснии и Герцеговины с преимущественным сербским населением, в Хорватии они пока ограничивались отелями, автозаправками, принадлежащими ЛУКОЙЛ, и долевым владением в нескольких других компаниях, говорится в статье.

Загреб также отказался участвовать в проекте "Южный поток" и долго отказывал российским газовым компаниям, заинтересованным в покупке нефтеперерабатывающей компании INA.

"Хорватия всегда была прилежной ученицей США и ЕС, но здесь рынок попрал политику", - считает профессор политологии Загребского университета Жарко Пуховский.