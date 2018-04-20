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20 апреля 2018 г.
20 апреля 2018 г.

Томас Бисхойвел, Томас Уилсон, Иэн Роджерс | Bloomberg

Немецкая промышленность бьет тревогу по поводу грядущего ущерба от санкций против "Русала"

"Германия заявляет о первых тревожных признаках того, что санкции США против крупного производителя алюминия затронут предприятия за пределами России", - сообщает Bloomberg.

Политики должны немедленно принять меры, чтобы избежать экономического кризиса, говорится в докладе Wirtschafts Vereinigung Metalle, немецкой лоббистской группы, представляющей интересы 655 металлургических компаний. В соответствии с санкциями против "Русала" некоторые европейские заводы могут быть закрыты, и автопроизводители столкнутся с нехваткой материалов, заявила организация.

Самую большую проблему для Европы в этом секторе представляет глиноземный комбинат в Ойнише, неподалеку от ирландского города Лимерика. Этот завод "Русала" занимает центральное положение в международной сети поставок, отмечают авторы статьи.

"Завод в Ойнише незаменим для поставок оксида алюминия на европейский рынок", - заявила WVMetalle, требующая, чтобы это предприятие было исключено из санкционного режима.

Завод Rio Tinto Group в Дюнкерке, на котором используется ирландский оксид алюминия, является крупнейшим в Европе алюминиевым комбинатом и снабжает продукцией такие компании, как BMW, Daimlerи других производителей, говорится в статье.

Источник: Bloomberg


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