Хороший секс делает самцов дрозофил равнодушными к алкоголю

Изучение плодовых мушек может помочь избавить человека от алкогольной и наркотической зависимости, пишет Die Presse.

"Издают ли самцы дрозофил сладострастные крики, неизвестно. Но вот удовольствие от секса они получать способны. Это связано с тем, что в природе многое из того, что служит продолжению жизни, награждается импульсами в специальном центре головного мозга, отвечающем за удовольствие", - отмечает автор публикации.

Однако подобным образом действуют и наркотики. "Израильский нейрофизиолог Галит Шохат-Офир, занимаясь исследованием наркотической зависимости человека, заметила, что самцы плодовой мушки с удовольствием слизывают предложенный алкоголь, если им отказала самка. Что (...) становится для них наградой в сексе? Феромоны самки? Или момент эякуляции?" - задалась вопросом ученый.

"Для того чтобы ответить на этот вопрос, исследователь активизировала те клетки в головном мозге дрозофилы, которые вызывают семяизвержение. Она прибегла для этого к методам оптогенетической стимуляции, действие которых основывается на воздействии света (при помощи которого можно "включать" и "выключать" определенные нейроны. - Прим. ред.). Предложенным алкоголем подопытные мушки не интересовались", - говорится в статье.

"Наши исследования показывают, что состояние дрозофил - удачно ли они спарились или были отвергнуты - влияет на решение, получать или не получать удовольствие от употребления алкоголя", - говорит Шохат-Офир. "Можно сравнить это с наполненным или пустым резервуаром. Можно лишь догадываться о том, что склонность к алкогольной или наркотической зависимости зависит от величины резервуара, который должен быть наполнен".