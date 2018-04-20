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20 апреля 2018 г.
20 апреля 2018 г.

Хизер Стюарт | The Guardian

Исследование: Россия распространяла фейковые новости с помощью ботов в Twitter после отравления Скрипалей

"Россия прибегла к помощи троллей и ботов для распространения дезинформации в соцсетях после отравления в Солсбери, согласно новому исследованию Уайтхолла. По словам источников в правительстве, с момента нападения эксперты обнаружили рост распространения пропаганды до 4000% с зарегистрированных в России аккаунтов, многие из которых определялись как автоматизированные боты", - пишет The Guardian.

Один бот, @Ian56789, опубликовал 100 постов в день за 12-дневный период с 7 апреля, и охват его аудитории составил 23 млн пользователей до того, как аккаунт был закрыт. Он, главным образом, утверждал, что атака с применением химоружия в Думе была сфальсифицирована, используя хештег #falseflag. Аудитория другого бота, @Partisangirl, разместившего 2300 постов за тот же 12-дневный период, составила 61 млн пользователей.

Источник: The Guardian


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