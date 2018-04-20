Президент ОПЕК: "Нам нужны миллиардные инвестиции для добычи нефти"

Министр энергетики ОАЭ и президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи заинтересован в высоких ценах на нефть. Однако он также смотрит несколько дальше и делает ставку на возобновляемую энергию. Журналист немецкого делового издания Handelsblatt побеседовал с министром.

"Мы должны избегать чрезмерного производства нефти настолько же, насколько и обеспечивать нефтяную промышленность адекватными инвестициями. (...) В 2015-2016 годах было сделано однозначно очень мало инвестиций в производственные мощности. Только в течение этих двух лет инвестиции ежегодно падали на 25-30%. Это нас беспокоит. Если так будет продолжаться, на рынке будет недостаточно нефти для прогнозируемого нами растущего спроса. Только в 2017 году спрос вырос на 1,6 млн баррелей в день, и в этом году мы ожидаем такого же роста спроса", - рассказал министр.

"Сокращение добычи, с одной стороны, и растущий спрос, с другой стороны, требуют теперь значительного увеличения инвестиций в будущую добычу. Нам нужны инвестиции в размере миллиардов долларов, а не сотен миллионов, как мы наблюдаем сейчас", - заявил аль-Мазруи.

"Как президент ОПЕК я могу заверить: мы не стремимся к определенной цене. Мы хотим стабильности рынка. Каждый, кто дает вам прогнозы по цене, заблуждается", - добавил министр.

"Однако к ценам на нефть привязан государственный бюджет именно стран Персидского залива", - заметил журналист.

"Это проблема министерств финансов. Мы не можем и не хотим манипулировать рынком, чтобы достигать бюджетных целей. В наших руках - привести в соответствие количество нефти на рынке и спрос. То есть не перенасытить рынок. Это мы можем и будем делать. Когда рынок хорошо сбалансирован, для всех есть честная цена. Какая она, мы не знаем. Это решает рынок", - ответил глава ОПЕК.

"Но может ли спрос на нефть вообще расти, когда на улицах появляется все больше электромобилей?" - поинтересовался журналист.

"Конечно. Существует минимум 1,3 млрд автомобилей. Сколько из них электромобилей, как сильно растет их количество? (...) К тому же никто не знает, какими будут цены на батареи для электромобилей в будущем. Никто не знает, сколько будет стоить литий, если его будут использовать в больших масштабах, и сколько будет стоить переработка лития. Нам будут нужны все виды энергии. Мы должны позаботиться о том, чтобы все они - независимо от того, идет речь об ископаемых видах топлива или нет - стали намного чище, чем сегодня. Одной возобновляемой энергии никогда не будет достаточно, если только мы снова не будем жить в пещерах", - уверен собеседник издания.

Говоря о развитии энергетики в ОАЭ, министр рассказал, что в стране планируется основательная диверсификация экономики. Нефть и газ при этом будут составлять только 30% ВВП государства. Вместо того чтобы экспортировать только сырую нефть, министр планирует использовать для местной промышленности углеводороды в качестве сырья и делать из них новые продукты. Несмотря на то, что Иран и Саудовская Аравия масштабно развивают нефтеперерабатывающую промышленность, ОАЭ, по мнению министра, могут занять ведущую позицию в развитии этой области. В переориентации энергетической политики ОАЭ ведущую роль, по словам министра, займет возобновляемая энергия, которая к 2050 году покроет 44% энергетической потребности, в первую очередь речь идет об использовании солнечной энергии. На атомную электроэнергию придется 6%, 38% - на электроэнергию из газа, и 12% будет добываться из чистого угля. С помощью такого "микса" ОАЭ уменьшат объем выброса CO² на 80%, заявил министр. Ввиду того, что подобная схема предполагает и сокращение потребления энергии на 40% на человека, а население ОАЭ растет, государство строит "умные" и энергосберегающие дома, "умные" электросети и энергоэффективную инфраструктуру, рассказал министр.