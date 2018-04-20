Единственному российскому производителю бронетранспортеров грозит банкротство

Единственный производитель бронетранспортеров в России стоит перед банкротством: глава российского государственного холдинга "Ростех" Сергей Чемезов попросил российское правительство о разрешении закрыть предприятие по производству танков "Курганмашзавод" в уральском городе Кургане, сообщает журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен.

В своем письме к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Рогозину, отвечающему за оборонную промышленность, Чемезов требует введения процедуры банкротства в отношении машиностроительного завода.

По словам Чемезова, в 2017 году при выполнении государственного военного заказа предприятие понесло убытки в размере 7 млрд рублей, передает издание.

"Курганмашзавод" был основан в 1950 году и изначально занимался производством тяжелогрузных кранов. Однако вскоре завод переориентировал свое производство на изготовление преимущественно товаров военного назначения. Сначала с конвейера здесь сходил гусеничный танк типа BMP-1, потом его модифицированные модели BMP-2 и BMP-3. Последнюю модификацию экспортировали и за границу. Танк BMP-3 используется сегодня приблизительно в 30 странах, таких как Алжир, Кувейт, Южная Корея, ОАЭ, а также Кипр, говорится в статье.

Несмотря на то, что предприятие считается стратегически важным, с 2005 года оно являлось часть холдинга олигарха Михаила Болотина. Однако его концерн в последние годы все больше шел по наклонной, так что в 2017 году Кремль передал оперативное управление заводом государственному оборонному холдингу "Ростех". Вероятно, с помощью такой меры пытались избежать банкротства.

Однако теперь Чемезов ввиду большой задолженности предприятия принял другое решение. В действительности финансовое положение завода является еще более прискорбным, чем об этом пишет Чемезов. Так, в финансовом отчете "Курганмашзавода" говорится об убытках в размере 1,4 млрд евро за прошлый год, передает издание.

После банкротства "Курганмашзавод" будет объединен с другим оборонным заводом в Туле. Этому предприятию будут потом передаваться все заказы на модернизацию российской армии, говорится в публикации.