Россия обостряет информационную войну с Британией, но Ofcom в борьбе с RT не улавливает сути

"На этой неделе события в Москве разворачивались как повесть о двух правительственных надзорных службах", - передает корреспондент Independent Оливер Кэрролл.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram. Ведомство палило из пушки по воробьям, блокируя миллионы не имеющих к этому отношения IP-адресов. "Несмотря на его усилия, спустя двое суток около 70% пользователей все еще имели доступ к сервису", - сообщает Кэрролл.

В Британии другой регулятор в сфере коммуникаций, Ofcom, дал сигнал о своем намерении покончить с телеканалом RT. "У финансируемой Кремлем телесети и раньше были проблемы с нарушением правил беспристрастности", - отмечается в статье. Но на сей раз все с виду серьезно: надзорная служба начала сразу семь расследований и заявила, что последней каплей стало освещение нападения в Солсбери.

"Для многих британских депутатов RT - синоним необъявленной информационной войны Кремля против Запада", - пишет корреспондент. В марте бывший министр Крис Брайант призывал закрыть канал за "распространение своей пропаганды в нашей стране". Россия предупредила, что даст зеркальный ответ в отношении британских журналистов. Призывы британских парламентариев указывают на уязвимость перед российской информационной стратегией и отсутствие инструментов для решения этой проблемы, считает автор статьи.

"За последнее десятилетие в российской информационной политике произошли явные изменения, - комментирует журналист. - Внутри страны были взяты под контроль враждебно настроенные издания, проблемных редакторов сменили, а на ведущих каналах вновь ввели негласные тезисные указания. За рубежом были усилены кампании по манипуляции и дезинформации".

Но, если советская пропаганда была по большей части централизованной и идеологической, новая - более ушлая, "франшизная", беспринципная. "Солдаты современной российской информационной войны - это официальные представители России, аккаунты в Twitter, тролли и хакеры, и все они ведут разные и независимые друг от друга войны", - говорится в статье.

Если они и разделяют какую-либо идеологию, то это ощущение отсутствия единой истины, сказал The Independent социолог Алексей Левинсон, осудив "цинизм", распространившийся в обществе. На одной неделе, отмечает издание, телеканал может назвать химатаку в Думе инсценировкой, а на следующей - рассказать о заводе по производству химоружия на территории повстанцев, якобы финансируемом Великобританией.

"Россия считает, что это информационная война, в которой она должна выиграть каждую битву, - сказал изданию литературный критик Марк Липовецкий. - Ей не важно, что она сказала минуту назад, и что будет завтра, тоже не имеет значения. Интенсивность и объемы галиматьи - вот заставляет эту схему работать. Ночью все кошки серы".

Критики RT утверждают, что именно в этом - в проецировании нравственной равноценности - заключается самое разрушительное воздействие канала. "Однако статистика аудитории RT пока не наводит на мысль о сколь-нибудь значительном влиянии", - замечает Independent. В Великобритании за месяц у RT чуть более полумиллиона зрителей - это незначительный процент от аудиторий крупных новостных каналов и изданий.

По словам Липовецкого, именно по средствам массовой информации из мейнстрима приходится основной пропагандистский удар Кремля. "Кремль стал мастерски пользоваться нашей короткой памятью. Большинство изданий ленятся и воспроизводят российские заявления без контекста - те же заявления, которые можно обнаружить на пропагандистских каналах. Независимые СМИ должны проводить анализ, указывая на ложь и нестыковки. Но они не обращают на это внимания", - сказал он.

"Борясь с ветряными мельницами в условиях возможного большого сопутствующего ущерба, расследование Ofcom против RT, возможно, не одну неделю будет напоминать катастрофу Роскомнадзора с Telegram", - прогнозирует автор.