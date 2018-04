20 апреля 2018 г. Обзор прессы | Inopressa Опубликованы служебные записки Джеймса Коми о разговорах с президентом Трампом Информагентство Associated Press опубликовало в интернете служебные записки экс-директора ФБР Джеймса Коми, которые тот составлял по собственному почину после разговоров с президентом Трампом. Это произошло вскоре после того, как документы были переданы комитетам Палаты представителей США, расследующим российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Издание Slate выбрало несколько интересных, на его взгляд, мест из записок, а The Washington Post досконально проанализировала текст, выискивая в нем доселе неизвестную информацию. "Служебные записки Коми: Трамп говорил о российских "красивых проститутках" и путал ближневосточные страны" - таков заголовок в Slate. Журналист Джошуа Китинг отмечает: Коми "пишет в служебных записках, что Трамп зациклился на скандальных утверждениях в досье Стила о проститутках, справлявших малую нужду". Издание пересказывает служебную записку Коми от 8 февраля 2017 года: он "пишет, что в разговоре в Белом доме Трамп утверждал, что во время поездки на конкурс "Мисс Вселенная", когда якобы произошла эта история, даже не оставался в Москве на ночь; но он также добавил, что российский президент Путин "сказал ему: "У нас одни из самых красивых в мире проституток". Коми отмечает, что Трамп не упомянул, когда Путин сказал ему об этом, но в январе того года Путин публично высказывался о красоте российских проституток. Всего за 11 дней до этого два лидера провели свой первый официальный разговор. Возможно, тогда лидеры поговорили и о "красивых проститутках", либо Трамп просто подразумевал публичные высказывания Путина, а Коми неправильно его понял". В служебной записке от 11 апреля 2017 года Коми утверждает: в неком телефонном разговоре Трамп сказал, что "три американца были убиты египетским солдатом". "Как указал Коми Трампу, на самом деле трех американских военных убил иорданский солдат", - поясняет издание. "Что сказано в служебных записках Коми", выясняет The Washington Post. Журналист Филип Бамп анализирует каждую из 7 служебных записок отдельно и разбирается, "как они вписываются в более широкие вопросы о российском сговоре и общении президента Трампа с его бывшим директором ФБР". Коми впервые встретился с Трампом лично 6 января 2017 года, когда он и другие представители американских разведслужб провели для избранного президента брифинг о своих выводах по поводу российского вмешательства в выборы. "В этом разговоре Коми впервые упомянул о содержании досье, которое было составлено экс-сотрудником британской разведки Кристофером Стилом". Из служебной записки Коми, датированной 7 января 2017 года, стало известно: "Когда Коми пересказал утверждения из досье, Трамп опроверг их, заявив, что всегда полагал, что гостиничные номера "снабжены какими-то "жучками". В служебной записке от 28 января Коми описал свой ужин тет-а-тет с Трампом в Белом доме. "Именно при этой встрече Трамп попросил Коми о верности, а Коми вместо этого поклялся в честности", - говорится в статье. "Трамп сказал Коми, что сомневается в правильности суждений Майкла Флинна, который тогда был его советником по национальной безопасности. Он рассказал, что Флинн несколько дней не говорил ему о телефонном звонке некого зарубежного лидера (имя лидера в документе опущено)", - пересказывает автор. "The Wall Street Journal сообщает, что это был телефонный звонок российского президента Владимира Путина", - добавляет он. Трамп снова заговорил об утверждениях насчет его времяпровождения в Ritz Carlton. Он "сказал Коми, что "поговорил с людьми, которые ездили с ним на "Мисс Вселенная", и они ему напомнили, что он не оставался для этого в России на ночь. Он сказал, что приехал утром, провел мероприятия, потом принял душ и оделся для конкурса (так в оригинале. - Прим. ред.) в отеле". Издание утверждает: однако помощник Трампа Кит Шиллер дал понять членам Конгресса США, проводящим расследование, что они остались в Москве на ночь. Служебная записка от 8 февраля - рассказ о короткой встрече в Овальном кабинете. Именно тогда Трамп поведал Коми, что президент Путин якобы сказал ему, что в России одни из самых красивых проституток. "Трамп также спросил, понравился ли Коми его ответ Биллу О'Рейли в интервью, которое показывали во время футбольного матча "Супербоул". О'Рейли заметил, что Путин - "убийца", а Трамп ответил: "У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж безвинная?" Коми указал, что этот ответ ему не понравился и что Трамп "явно заметил, что я напрямую раскритиковал его", - говорится в статье. Служебная записка от 14 февраля. Днем ранее Флинн был уволен с должности советника Трампа по национальной безопасности. "Официальным предлогом было то, что он ввел вице-президента Пенса в заблуждение о своих разговорах с российским послом", - говорится в статье. Из записки мы узнаем, что Трамп потребовал от Коми разобраться со сливами информации из Белого дома, особенно с утечками стенограмм его разговоров с лидерами Мексики и Австралии. "Он также посетовал на утечки информации о телефонных разговорах Флинна с россиянами, причем Трамп "подчеркнул, что ничего дурного в них никоим образом не было", - говорится в статье. По словам журналиста, записка от 1 марта не содержит ничего интересного. В записке от 30 марта речь идет о телефонном разговоре по инициативе Трампа. "Это первый разговор, в котором Трамп посетовал, что из-за расследования российского дела над его президентством нависла "туча", - пишет издание. Трамп спросил у Коми, что тот может сделать, чтобы развеять эту тучу. "Коми снова сказал Трампу, что тот не является объектом следствия", - пишет автор. Трамп "несколько раз попросил меня изыскать способ, чтобы это всплыло", написал Коми. "Трамп также заговорил о статье, прочитанной им в The Washington Post. Днем ранее наша газета написала, что бизнесмен Сергей Миллиан контактировал с советником избирательного штаба Трампа Джорджем Пападопулосом, в то время почти безвестным. Утверждения Миллиана, что у Трампа были "долгие взаимоотношения с российскими официальными лицами", которые "скармливали Трампу компрометирующую информацию о его сопернице-демократке" во время кампании, были переданы Стилу через посредника и включены в досье", - говорится в статье. (См. Кто такой "Источник D"? Говорят, что от него исходит самое непристойное обвинение в российском досье на Трампа) "Трамп спросил Коми, есть ли "какой-то сателлит", который сделал что-то, что было бы хорошо выяснить. Коми истолковал это так: Трамп ничего не имеет против расследования деятельности лиц, связанных с его избирательным штабом, при условии, что его собственное имя будет реабилитировано. Теперь мы, конечно, знаем, что контакты Пападопулоса с одним британским профессором повлекли за собой откровения, которые стали толчком ко всей операции контрразведки", - пишет издание. Записка от 11 апреля - отчет о телефонном разговоре. "Трамп во второй раз попросил Коми развеять "тучу" расследования российского дела", - говорится в статье. В документе "Коми пишет, что, как ему показалось, Трамп "слегка досадовал", когда Коми сказал, чтобы он поговорил с начальством ФБР. Трамп сказал: "Я был абсолютно верен вам, абсолютно верен, у нас было это самое, ну знаете", а Коми предположил, что Трамп ссылается на свою просьбу о верности 28 января", говорится в статье. Это был их последний разговор. 9 мая Трамп уволил Коми.