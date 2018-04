20 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Примирительные голоса тонут в потоках осуждения России "Запад пытался включить Россию в мировую экономику", но Путин "не собирался способствовать осуществлению западного видения будущего его страны" и поплатился далеко идущими санкциями, пишет британский дипломат. Есть несколько разных "Россий", указывает немецкий политолог, призывая к "компетентности" на российском направлении. Кремль хочет воспользоваться охлаждением с Западом, чтобы положить конец утечке мозгов, отмечает Le Temps. Перепалка между Белым домом и Никки Хейли, постпредом США при ООН, внесла неразбериху в американскую политику санкций, но более значимо то, что "Америка уже ввела далеко идущие санкции против России. Америка перешла в наступление в долгой борьбе за влияние, которая ведется экономическими методами", - пишет бывший глава экономического департамента британского посольства в Москве Найджел Гоул-Дэвис в статье для Independent. По окончании холодной войны Запад пытался включить Россию в мировую экономику, пишет автор, причем была и стратегическая идея: "глобализация России приведет к ее нормализации". "Владимир Путин согласился только на часть этой сделки. Он понимал, что Россия может получить выгоду от включения в мировую экономику, но не собирался способствовать осуществлению западного видения будущего его страны", - полагает Гоул-Дэвис. Во внутренней политике он установил "суверенную демократию" - демократические формы, подчиненные государственному контролю. Во внешней политике он стремился к "суверенной глобализации": взаимозависимости, подчиненной российской власти, утверждает автор. "Эти конкурирующие планы - западная интеграция, основанная на соблюдении закона, и российская суверенная глобализация - были несовместимы. Они не перенесли непосредственный контакт на Украине в 2014 году", - говорится в статье. Новейшие финансовые санкции Америки, объявленные 6 апреля, изменили правила игры. Во-первых, они чрезвычайно жесткие. "Их целью является отрезать попавшие под санкции организации от реальной вовлеченности в мировую экономику", - пишет Гоул-Дэвис. "Во-вторых, санкции затронули компании, акции которых котируются на бирже. Многие олигархи считали регистрацию на бирже в Лондоне, Нью-Йорке или Гонконге способом защитить корпоративные активы от западных санкций, как и от российского государства. Они утратили эту защиту", - говорится в статье. "В-третьих, санкции создают неопределенность в более широком масштабе. Никто не знает, кто будет следующим. Россия столкнулась с новым системным риском: ожидания американских санкций для оценки ее перспектив сейчас не менее важны, чем цены на нефть", - рассуждает автор. И наконец, Америка продемонстрировала, что она сама готова понести урон, лишь бы реализовать санкции. The Washington Post в редакционной статье спрашивает, как США собираются ответить на сообщения о "попытках России получить несанкционированный доступ к сетевым устройствам типа роутеров - технике, благодаря которой бьется сердце интернета". "Главный вопрос, - полагает издание: - если ситуация потребует провести наступательную кибероперацию, что будет представлять собой эта операция и станет ли она действенным предостережением о том, что за злокозненные вторжения придется дорого расплачиваться?" "Активисты-правозащитники во главе с британским финансистом Биллом Браудером отправили австралийскому министру иностранных дел Джули Бишоп имена 40 россиян, которых связывают с убийствами, пытками или коррупцией; таким образом они бросили вызов - пусть Бишоп докажет, что имеет власть и желание запретить этим лицам въезд в Австралию", - пишет The Sydney Morning Herald. "В список включены лица, предположительно стоявшие за убийством Александра Литвиненко в 2006 году", а также "российские официальные лица, судья и врачи, связанные со смертью юриста и аудитора Браудера Сергея Магнитского в 2009-м", - говорится в статье. "Браудер ведет кампанию за введение в Австралии так называемых "законов Магнитского". Эти законы позволяют властям конфисковать активы любого, кто извлек выгоду из нарушений прав человека, а также отказать ему в выдаче визы", - поясняет автор. Но Бишоп воспротивилась, сославшись на то, что у властей Австралии уже есть санкционные полномочия. Кто включен в список, который Браудер направил г-же Бишоп? В статье названы два имени - главы СК РФ Александра Бастрыкина и замгенпрокурора РФ Виктора Гриня. Манфред Заппер, политолог из Немецкого общества по изучению Восточной Европы, считает, что в отношениях с Россией Европе не хватает компетентности. Журналист немецкого издания Lausitzer Rundschau побеседовал с экспертом. Политолог заявил: "То, что мы наблюдаем в России, это псевдостабильность. При Путине мы имеем дело с новым видом автократии в России. Путин не смог вывести страну в современность". "При Путине был сильно ограничен плюрализм в СМИ. Телевидение находится полностью под контролем Кремля. Российских олигархов, имеющих влияние, при Путине вытеснили из СМИ. С точки зрения политики мы наблюдаем потерю связи между правящими кругами и населением", - считает Заппер. "Зрелое гражданское сознание полностью отсутствует. Правящие круги препятствовали его формированию сотни лет. Так продолжается и в эпоху Путина. Россия и сегодня похожа на Советский Союз при КПСС: нет никакой ответственности общества за себя", - уверен эксперт. Не все хорошо и в российской экономике, указал Заппер: "Россия слаба. Как и прежде, страна зависит от экспорта сырья. Выставляемая напоказ внешнеполитическая сила - это больше видимость, чем реальность. Хотя Россия и участвует в сирийском конфликте, она не в состоянии политически стабилизировать эту страну". "Кажется, между Россией и Европой возникает новая конфронтация", - заметил журналист. "Думать так - это большая ошибка. Россия является неотъемлемой частью Европы", - ответил политолог. Заппер сказал, что Европе в отношении России "срочно нужны компетентные оценки". "Многие необходимые знания были утрачены. Нам требуется обучение, срочно нужны университетские кафедры и академические обмены. В последние недели снова имели место просчеты на российском направлении на самом высоком уровне. К тому же некоторые партии используют отношения с Россией как внутриполитическое оружие", - отметил политолог с резким осуждением. "Что делает отношения с Россией настолько сложными?" - "Уже тот факт, что в действительности существует не одна Россия. На этой огромной территории есть несколько разных "Россий", - ответил собеседник издания. "Есть современная Россия в Москве и в одном-двух других городах. Есть Россия досовременная: это огромные территории, которые далеки от технического развития и, в первую очередь, отрезаны от мобильности - того, что формирует современную жизнь. Есть и антисовременная Россия, состоящая из мелких и средних промышленных центров советского времени. И, наконец, есть Северный Кавказ, который во многом не имеет ничего общего с остальной Россией", - сказал политолог. Несмотря на антироссийские санкции, немецкие политики из АдГ и Левой партии примут участие в стартовавшем в Крыму экономическом форуме, сообщает Die Zeit. Это финансируемый администрацией президента Yalta International Economic Forum, в задачу которого входит привлечение западных инвесторов. "Компаниям из Евросоюза из-за антироссийских санкций запрещено иметь бизнес в Крыму, аннексированном Россией. Туристические компании не могут предлагать туры на полуостров", - сообщает издание. "Российское руководство давно пытается обойти санкции, проводя целенаправленную лоббистскую работу - с переменным успехом в зависимости от страны ЕС", - говорится в статье. Маркус Фронмайер из АдГ намерен говорить в Крыму о возможностях интенсификации экономического сотрудничества между Россией и Германией. "Первым шагом была бы отмена антироссийских санкций", - сказал он в беседе с Die Zeit. В Крыму депутаты из АдГ встретятся с депутатом городского совета нижнесаксонского Квакенбрюка от Левой партии Андреасом Маурером, который прибыл туда с двумя коллегами. "За последние два года Маурер выезжал в Крым шесть раз в составе делегаций, в феврале 2018 года он ездил в Донецк, - рассказывают журналисты. - Оккупацию Крыма он называет не аннексией, а "воссоединением". Фронмайер, который отвечает в АдГ за связи с Восточной Европой и Россией, тоже не впервые приезжает в Крым. "Два года назад он принимал участие в Ялтинском форуме вместе с покинувшим позднее АдГ Маркусом Претцеллем. Всю поездку вместе с проживанием в 5-звездочном отеле оплачивал некий российский фонд", - пишут авторы. Фронмайер тесно сотрудничал при этом с правым экстремистом из Польши Матеушем Пискорски, которые уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России. И Фронмайер, и Маурер из Левой партии участвовали в качестве так называемых "наблюдателей" в выборах президента России в марте этого года, отмечает Die Zeit. "Вопрос только в том, можно ли считать самого Маурера подходящим на роль наблюдателя: в ближайший понедельник он должен предстать перед судом по обвинению в фальсификациях на муниципальных выборах в Нижней Саксонии", - пишут авторы. Кремль хочет воспользоваться дипломатическим охлаждением с Западом, чтобы положить конец утечке мозгов, пишет корреспондент Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан. Москва призывает российских студентов немедленно покинуть британские университеты (и западные в целом), чтобы избежать "русофобии" и продолжить обучение в лучших российских университетах... или трудоустроиться на Дальнем Востоке, говорится в статье. Призыв был распространен в среду "Россотрудничеством". Проект получил название "Highly Likely Welcome Back", затем по-русски "Пора домой!" - это насмешливый намек на выражение "highly likely" ("с высокой степенью вероятности"), употребленное Терезой Мэй по поводу российской ответственности за отравление в прошлом месяце шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля веществом "Новичок", разработанным советскими военными, поясняет корреспондент. Пока сложно оценивать значимость призыва, однако, судя по реакции в российских соцсетях, об успехе можно говорить лишь "highly likely": отклики в основном сатирические и подвергающие сомнению искренность проекта, отмечает Гриншпан. Призыв к соотечественникам за рубежом не мог не пробудить неоднозначные воспоминания. Социолог Владимир Гельман высмеял "замену Оксфорда на Колыму". В этом дальневосточном регионе находились самые страшные лагеря ГУЛАГа. В 1945 году Сталин призвал соотечественников, уехавших после Второй мировой войны, вернуться в СССР, и почти все, кто вернулся, попали в ГУЛАГ, говорится в статье. Более прозаично пишет Андрей Филатов, который учится на магистра в Бирмингемском университете: "Уж не с зарплаты ли в 40 тыс. рублей в Хабаровске я смогу возместить те 25 тыс. фунтов стерлингов, которые взял в долг для финансирования своей учебы". "Это иллюстрация двойной морали политических элит, - указывает философ и социолог Ольга Воронина. - Они могут отзывать дипломатов и принимать ультрапатриотическую позу, при этом отправляя своих детей на учебу за границу, где уже удобно устроились их семьи". Делайте то, что я говорю, а не то, что я делаю, комментирует Гриншпан.