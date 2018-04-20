Киев мечтает об автокефалии для православной церкви

Этот проект нацелен на упрочение национального устройства путем отрыва от влияния Московского Патриархата, пишет в Le Figaro журналист Стефан Сиохан.

Украинские власти приступили к процессу создания единой Украинской поместной автокефальной православной церкви, соединяющей различные ветви, присутствующие на украинской территории, говорится в статье.

Вопросы памяти и идентичности часто скрыты за нынешним конфликтом между двумя странами. Однако в 988 году именно в Киеве родилась славянская православная цивилизация, во время Крещения Киевской Руси великим князем Владимиром, наследие которого оспаривают украинцы и русские. В результате исторических потрясений Украина является единственной современной восточнославянской страной, у которой нет национальной автокефальной, то есть независимой, церкви, отмечает журналист.

Петр Порошенко рассказал, что в Турции на Пасху он встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем и в ходе семичасовой беседы обратился к нему с просьбой о томосе, декрете о создании единой Украинской поместной автокефальной православной церкви, передает автор.

Сегодня 70% украинцев исповедуют православие, в то время как на территории страны существуют три православные церкви. Небольшая Украинская автокефальная православная церковь, созданная в 1921 году, а затем разгромленная советским режимом. С тех пор всемогущей стала Украинская православная церковь Московского Патриархата. Но в 1992 году в результате раскола появилась Украинская православная церковь Киевского Патриархата, непризнанная конкурирующей российской православной церковью, поясняет Сиохан.

"Режим Януковича разрешал Московскому Патриархату делать все, что захочется, раздавая ему деньги и земли. То же самое, правда, в менее грубой манере, делает нынешнее правительство, поддерживая Киевский Патриархат", - комментирует Андрей Залинский, греко-католический теолог, профессор Киево-Могилянской академии и военный священник в Донбассе.

Позиция церквей в отношении зарождающейся войны спровоцировала "разрыв". Московский Патриархат поддержал аннексию Крыма. На Востоке его священники заняли двойственную позицию по поводу сепаратистского восстания, говорится в статье.

"Московский Патриархат вместе с российским государством отказываются признавать существование Украины как независимого государства", - заявил летом 2014 года Патриарх Киевский Филарет.

"Отсутствие признания Константинополем - главная причина, по которой прихожане остаются верны Русской православной церкви, многие священники сменят церковь после признания", - считает Иван Сидор, священник Киевского Патриархата.

По данным опроса Центра Разумкова, в 2006 году всего 15% украинцев отождествляли себя с Киевским Патриархатом; в 2017 году их уже около 40%, по сравнению со всего лишь 25% верующих Московской церкви, которая сохраняет свое влияние в Донбассе и, само собой разумеется, в аннексированном Крыму, сообщает журналист.

"Из месяца в месяц Россия постепенно утрачивает один из своих главных векторов влияния на Украине. Петр Порошенко надеется на создание единой Украинской поместной автокефальной православной церкви в этом году, по случаю 1030-й годовщины Крещения Киевской Руси, это куда более важное историческое наследие для двух стран, нежели угольные шахты Донецка", - пишет Сиохан.