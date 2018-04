20 апреля 2018 г. Эммануэль Гриншпан | Le Temps Россия призывает своих студентов вернуться домой Кремль хочет воспользоваться дипломатическим охлаждением с Западом, чтобы положить конец утечке мозгов, пишет корреспондент Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан. Москва призывает российских студентов немедленно покинуть британские университеты (и западные в целом), чтобы избежать "русофобии" и продолжить обучение в лучших российских университетах... или трудоустроиться на Дальнем Востоке, пишет автор. Призыв был распространен в среду "Россотрудничеством" - государственной организацией, уполномоченной развивать международные культурные связи, при поддержке МГИМО, элитного института по подготовке дипломатов, говорится в статье. "Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране", - сказала Оксана Буряк, один из модераторов проекта. Проект получил название "Highly Likely Welcome Back", затем по-русски "Пора домой!" - это насмешливый намек на выражение "highly likely" ("с высокой степенью вероятности"), употребленное Терезой Мэй по поводу российской ответственности за отравление в прошлом месяце шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля веществом "Новичок", разработанным советскими военными, поясняет корреспондент. Пока сложно оценивать значимость призыва, отчасти предназначенного для того, чтобы сыграть на патриотических струнах российской публики посредством прокремлевских СМИ. Однако, судя по реакции в российских соцсетях, об успехе можно говорить лишь "highly likely": отклики в основном сатирические и подвергающие сомнению искренность проекта, отмечает Гриншпан. Призыв к соотечественникам за рубежом не мог не пробудить неоднозначные воспоминания. Социолог Владимир Гельман высмеял "замену Оксфорда на Колыму". В этом дальневосточном регионе находились самые страшные лагеря ГУЛАГа. В 1945 году Сталин призвал соотечественников, уехавших после Второй мировой войны, вернуться в СССР, и почти все, кто вернулся, попали в ГУЛАГ, напоминает журналист. Более прозаично пишет Андрей Филатов, который учится на магистра в Бирмингемском университете: "Уж не с зарплаты ли в 40 тыс. рублей в Хабаровске я смогу возместить те 25 тыс. фунтов стерлингов, которые взял в долг для финансирования своей учебы". "Это иллюстрация двойной морали политических элит, - указывает философ и социолог Ольга Воронина. - Они могут отзывать дипломатов и принимать ультрапатриотическую позу, при этом отправляя своих детей на учебу за границу, где уже удобно устроились их семьи". Делайте то, что я говорю, а не то, что я делаю, комментирует Гриншпан. Источник: Le Temps