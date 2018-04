Российская пропаганда обходит систему маркировки на YouTube с помощью видео в стиле BuzzFeed

Телеканал NBC News сообщает, что ему удалось узнать о связи между RT и молодежным YouTube-каналом ICYMI.

Журналист Бен Коллинз отмечает, что обычно ориентированный на миллениалов канал ICYMI (аббревиатура "in case you missed it" - "если вы пропустили". - Прим. ред.) выглядит как типичная имитация BuzzFeed. Но есть одно четкое различие между видео ICYMI и другими двухминутными выпусками на YouTube: монологи ведущей Полли Бойко - часть Russia Today.

"NBC News обнаружил связь с помощью регистрационных данных сайта ICYMI, в которых указана та же организация, что и в регистрационных данных сайта RT", - сообщает автор материала.

Большинство роликов ICYMI выглядят одинаково. Бойко на фоне хромакея с яркой задорной графикой и шрифтом, как в комиксах, рассказывает о различных новостных поводах. "В одном видео она подводит итог событиям, среди которых Олимпиада и вручение "Оскара". В других роликах, помеченных как "коротышки", рассказываются необычные истории, например, как охранники склада с марихуаной заявили, что припасы украли мыши", - описывает NBC News.

Но вперемешку с этими развлекательными видео канал публикует обличительные речи Бойко о международных скандалах, проталкивая тезисы, которые можно обнаружить на других поддерживаемых Россией каналах. "В одном из видео Бойко обсуждает отравление британского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. При этом у пользователей нет никакой возможности узнать о связи видео с усилиями России в медийном поле", - отмечается в публикации.

"Под прикрытием лощеной графики и бодрой закадровой музыки ICYMI уже более трех месяцев удается уклоняться от новых мер YouTube по идентификации российской пропаганды", - сообщает NBC News. ICYMI демонстрирует, что Россия усложняет усилия по распространению в интернете своих установок. Порой практически невозможно понять, что такие каналы поддерживаются иностранным государством, подчеркивается в статье.

NBC News связался с YouTube по поводу ICYMI. Представитель YouTube сказал NBC News: "К сожалению, мы не даем комментариев о конкретных каналах".

"ICYMI был запущен на YouTube, в Facebook, Twitter и Instagram в январе, а его последнее видео в Facebook об отравлении Скрипалей набрало более 135 тыс. просмотров за пять дней, - информирует NBC News. - В этом видео Бойко, бывший корреспондент RT, выступает с ложным утверждением о том, что лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Россия "определенно" не отравляла Скрипаля. Корбин говорил, что просит "неопровержимых доказательств" того, что нападение совершил Кремль, но окончательных заявлений он не делал".

Заместитель главного редактора и глава пресс-службы RT Анна Белкина подтвердила, что ICYMI является частью RT. "На сайте RT.com на видном месте говорится, что ICYMI - передача и ведет ее известный журналист RT, - написала Белкина NBC News. - Хотя YouTube предпочел, чтобы видеоролики определенных каналов на их платформе сопровождались добавочной информацией о канале, эти меры остаются исключительно выбором платформы, и мы не всегда согласны с их избирательной классификацией некоторых каналов с помощью определенных пристрастных формулировок".

"Бывший агент контрразведки ФБР Клинт Уоттс, в прошлом году дававший в Конгрессе показания о российской кампании по дезинформации, назвал ICYMI превосходным примером того, как Россия подхватывает новые правила, которые технические гиганты создают для ограничения влияния ее пропаганды", - говорится в материале.

"Идея самых продвинутых игроков заключается в том, чтобы подыграть правилам использования сервиса, играть в рамках новых правил, - сказал Уоттс. - Они продолжат приспосабливаться, а эти компании продолжат приспосабливаться к [пропагандистским каналам. - Прим. NBC News]". По его словам, социальным сетям придется быть столь же креативными, как и пропагандистские издания, которые пытаются найти лазейки в их сервисах.