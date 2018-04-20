Мы можем научить Трампа, как бороться с путинской Россией

"Здесь, на востоке Европы, в тени России, мы внимательно наблюдаем, как постепенно открывается ее вмешательство в политику в США. Как Соединенные Штаты, величайшая мировая держава, борются с подобными посягательствами?" - пишет Андриан Канду, спикер парламента Молдавии, в статье для Newsweek.

"Мы годами имели дело с российским вмешательством - с момента распада Советского Союза - и мы постоянно адаптируемся и ищем новые способы отпора этому незаконному влиянию. Недавно приняв у себя коллег с Украины и из Грузии на конференции по безопасности, я могу сказать с уверенностью, что эти страны региона добиваются больших успехов в своих усилиях, но западная поддержка сейчас важнее, чем когда-либо", - отмечает автор.

Здесь, в Молдавии, большая часть наших граждан говорит по-русски, и 75% наших телепрограмм идет из Москвы. "Если российские тролли достаточно преуспели в одурачивании англоговорящих американцев, то на своем родном языке они добиваются еще больших успехов", - говорится в статье.

"В ответ наш парламент запретил российскую пропаганду и дезинформацию на определенных российских телеканалах, транслируемых в молдавском эфире. Это значительный шаг в искоренении российского влияния на нашу политику и население", - полагает политик.

Мы продолжаем продвигаться в западном направлении, одновременно выстраивая конструктивные отношения с Россией, пишет Канду. "Мы никогда не сможем полностью отмежеваться от России ни в культурном, ни в политическом, ни в экономическом плане, но мы стремимся к укреплению отношений с ЕС, НАТО (благодаря программе "Партнерство ради мира") и США", - говорится в статье.

"В то время как США продолжают бороться с российской угрозой своей демократии, не забывайте, что мы находимся на передовой линии российской гибридной кампании влияния и распространения разногласий", - отмечает Канду.

"В таком качестве Молдавия, Украина и Грузия обещают более тесное сотрудничество с нашими западными партнерами в передаче информации об общей угрозе - и в борьбе с этой угрозой. После стольких лет помощи и щедрости со стороны Запада, пошедших нам во благо, мы готовы отплатить за это", - заключает автор.