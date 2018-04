20 апреля 2018 г. Кори Гарднер | The New York Times Россия спонсирует терроризм? "Вопреки тому, что за прошлый год администрация Трампа и Конгресс наложили на Россию беспрецедентные санкции, президент Владимир Путин, как представляется, лишь тверже вознамерился наносить тяжкий урон миру и международной стабильности", - пишет в статье, опубликованной в The New York Times, сенатор-республиканец Кори Гарднер, член сенатского комитета по международным отношениям. По мнению автора, у США, помимо финансовых санкций, есть еще один способ усилить дипломатический нажим на Россию: "Госдепартаменту стоит задуматься о включении этой страны в его список государств-спонсоров терроризма, заодно с ее близкими союзниками Ираном и Сирией". "Для присвоения такого статуса имеются веские моральные основания. Россия вторглась на территорию своих соседей - Грузии и Украины, она поддерживает кровавый режим Башара Асада и наших врагов в Афганистане, а также ведет активную информационную войну против западных демократий, в частности вмешавшись в выборы 2016 года в США", - говорится в статье. Упомянув об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, в котором британские власти обвиняют Россию, автор пишет: "Теперь Россия официально несет ответственность за атаку с применением химоружия, направленную против страны НАТО на территории этой страны, - за неприкрытое нарушение суверенитета нашего ближайшего союзника". "Вот почему я планирую внести законопроект, который обяжет Госдепартамент в 90-дневный срок установить, отвечает ли Российская Федерация критериям, в соответствии с которыми ее можно объявить государством-спонсором терроризма", - сообщает автор, поясняя, что в случае присвоения такого статуса Россия столкнется с различными эмбарго и ограничениями со стороны США. По мнению автора, некоторые возразят, что "столь токсичный титул" не заставит Россию пойти на попятный и может еще сильнее испортить ее связи с США. "Это важные политические вопросы, и потому в моем законопроекте окончательное решение остается за профессионалами из Госдепартамента", - отмечает сенатор. "Однако очевидно, что вина за нынешнее недоверие и напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном лежит всецело на Кремле и коренится в его отвратительном поведении. Мы должны совершить все дипломатические шаги, необходимые для защиты наших союзников и нашей демократии, а также для сдерживания реваншистской России, которая намерена переписывать историю и угрожать нашему образу жизни", - заключает Гарднер. Источник: The New York Times