Самый влиятельный человек в Ливии на грани жизни и смерти

Ливия на пороге важной вехи: Халифа Хафтар, самый влиятельный полевой командир в стране, тяжело болен, возможно даже, что его уже нет в живых. Военному альянсу, который он возглавлял, грозит развал, который повлечет за собой существенные последствия для всей Ливии, говорится в статье на сайте Der Spiegel.

О состоянии здоровья Халифы Хафтара сегодня известно лишь по слухам. "С определенной точностью можно говорить лишь о том, что он более недели находится на лечении во французском военном госпитале (...) в Париже. По сообщениям из окружения ливийского маршала, речь идет о рутинном обследовании состояния здоровья".

Внутриполитические оппоненты Хафтара утверждают, что "75-летний Хафтар пережил инсульт и мозговое кровоизлияние, а в настоящее время находится в коме. Ливийские СМИ сообщали даже, что Хафтар уже скончался. Подтверждений этому нет, однако теперь и его соратники признают, что Халифа Хафтар в ближайшее время не сможет выполнять своих функций", - говорится в статье.

Как напоминает Сидов, Хафтар возглавляет Ливийскую национальную армию (ЛНА), которая сформировалась из остатков верных Каддафи военных, военизированных подразделений различных племен из Восточной и Южной Ливии, а также боевых салафитских отрядов.

"Вот уже несколько лет Хафтар не соглашается подчинить свои отряды (...) признанному ООН правительству премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи. Его ЛНА - единственный законный институт в стране, еще несколько месяцев назад утверждал главнокомандующий", - пишет автор.

Сегодня встает вопрос о том, кто примет на себя руководство ЛНА. "Самыми очевидными кандидатами с максимальными шансами на успех выглядят оба сына Хафтара, генералы, (...) в подчинении которых находятся некоторые подразделения ЛНА. Сомнения вызывает при этом наличие у них достаточного авторитета, чтобы объединить под началом ЛНА различные силы. Это же касается и начальника генштаба Абдель-Разака аль-Надури", - говорится в статье.

"На фоне решения вопроса о преемнике старые конфликты между племенами могут вспыхнуть с новой силой", - считает Сидов. Кроме того, свое веское слово попытаются вставить и Египет с ОАЭ, которые в последние годы активно поддерживали Хафтара. "Правительство в Каире видело в нем ливийскую версию ас-Сиси: авторитетный военный, который жесткой рукой расправляется с "Братьями-мусульманами" и, будучи автократом, восстанавливает стабильность в стране после хаоса так называемой "арабской весны", - говорится в материале.

"Хафтару, - пишет журналист, - удалось обеспечить себе экономическую и политическую поддержку Москвы, при этом получить признание в качестве партнера по переговорам и со стороны западных столиц".