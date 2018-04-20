Педиатр, который убивал

Ганс Аспергер (1906-1980), австрийский педиатр и педагог, впервые изучивший одну из форм аутизма, считался врачом, который проявлял много понимания по отношению к своим пациентам, пишет журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Жан-Мартин Бюттнер.

Во времена национал-социалистического режима он занимал высокие должности и работал в качестве эксперта, что вызывает вопрос о том, в какой мере он сотрудничал с нацистским режимом. Во время его жизни этот вопрос оставался неясным, так как врач никогда не высказывался на эту тему, по крайней мере, публично.

Тем более пугающим кажется теперь исследование австрийского историка в сфере медицины Хервига Чеха. В отраслевом журнале Molecular Autism он написал о доказательствах того, что Ганс Аспергер не только сотрудничал с нацистами, но и поддерживал их представления о расовой гигиене, отсутствии ценности жизни и допустимости эвтаназии. Он даже отправлял больных детей, которые, по мнению нацистов, не были достойны жизни, в клинику "Ам Шпигельгрунд", где их использовали для медицинских экспериментов, подвергали истязаниям и чаще всего убивали. В этой клинике умерли 800 детей. "Аспергер мог без проблем отправить детей в другие учреждения", - говорит историк в разговоре с изданием. То есть он делал это не принудительно, отмечает издание.

В защиту Аспергера часто цитируют его доклад от 1938 года, в котором он выступал за оказание помощи детям, больным аутизмом. Однако, по мнению Чеха, это не противоречит национал-социалистическому учению, согласно которому помощь оказывалась детям, поддающимся терапии, в то время как остальных убивали. Несмотря на это, историк ограничивает свою критику: "Приоритеты Ганса Аспергера наверняка отличались от приоритетов официальной расовой гигиены и предположительно были теми же, что и до 1938 года - и после 1945 года: это его пациенты".