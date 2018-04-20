Будущее на Кубе откладывается на неопределенный срок

На Кубе начинается время после Кастро, но не будущее. Старики революции упорно продолжают свое дело, считает журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger.

"Со вчерашнего дня мир знает: за смертью кубинского социализма можно будет понаблюдать еще некоторое время. Старикам революции в очередной раз удалось отодвинуть будущее на неопределенный срок", - отмечает автор.

86-летний Рауль Кастро хотел подать хороший пример. В последние годы он демонстрировал, что для стариков пришло время уйти и освободить место молодым. Поддержали такую установку и ушли из правительства только Рауль и еще один представитель "старых революционеров". "Другие морщинистые ветераны в своих оливкового цвета униформах остаются в правительстве. Эти дряхлые, но все еще зоркие сторожевые псы - мастера Кубы по затягиванию времени, - уверен Альба. - Они позаботятся о том, чтобы выбранный Раулем новый глава государства Мигель Диас-Канель не пришел к ложным идеям или, по крайней мере, не осуществил их".

"Небольшие перемещения в кубинском руководстве показывают: Рауль потерял абсолютную власть в стране. Это что-то вроде поздней мести пирамидальной системы, которую Фидель и Рауль создали сами. Сверху - Кастро, внизу - армия упрямых революционеров, жестких вояк и самовластных партийных чинушей. Все они хотят только одного: защищать свое теплое местечко и привилегии и не потерять власть и контроль", - утверждает журналист.

При этом в отношениях с другими странами демонстрируется единство, однако реальность, замалчиваемая государством и СМИ, выглядит, по мнению автора, так: "Процесс разложения, который развивается в стране и среди населения, начался теперь и в номенклатуре. В тени идут сильные бои за власть между силами, которые хотят развивать страну с помощью реформ, и теми, кто не хочет ничего менять".

Рауль Кастро уходит пораженным и остается ослабевшим во главе партии.

Пессимисты рисуют мрачную картину: при новом правительстве с главой государства, окруженным упрямыми стариками, ничего не поменяется. Оптимисты надеются, что Рауль и его старики разрешат новому президенту избавиться от бремени нерешенных проблем, к которым они сами не хотели притрагиваться.

То, что на Кубе приближается конец социализма, уже избитая шутка, которая, вероятно, будет актуальна еще некоторое время, пишет журналист в заключение.