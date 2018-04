20 апреля 2018 г. Эндрю Блейк | The Washington Times Конгрессмен Дана Рорабахер: у Ассанжа есть "физические доказательства" того, что русские не взламывали Национальный комитет Демпартии США После встречи с Джулианом Ассанжем член Палаты представителей Дана Рорабахер верит в наличие у него "физических доказательств" того, что Россия не передавала WikiLeaks электронные письма Национального комитета Демократической партии, сообщает The Washington Times. Рорабахер рассказал о визите в посольство Эквадора в Лондоне в 2017 году в интервью Breitbart Radio. В 2016 году, напоминает автор статьи Эндрю Блейк, сайт Ассанжа начал публиковать конфиденциальные письма Национального комитета Демпартии. Их предположительно предоставили спонсируемые государством российские хакеры в рамках усилий, призванных содействовать предвыборной кампании Трампа. Рорабахер заявил в интервью: "Все сейчас уже знают - эта идея о том, что Трамп сговорился с русскими, чтобы они выполняли такие вещи, например, выкрадывали электронные письма Национального комитета Демократической партии и затем публиковали их через WikiLeaks, - общественность знает, что это лишь чушь и предлог". "Я знал, что Ассанж - единственный человек, который может доказать, что это чушь. Поэтому я отправился в Лондон встретиться с ним, и он подтвердил, что русские не передавали ему письма Национального комитета Демпартии. У него есть физические доказательства этого, и он собирался позволить мне их увидеть и получить, но только если я договорюсь о том, что его не арестуют, когда он покинет посольство Эквадора в Лондоне", - сказал Рорабахер. Расследование предвыборной гонки 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, помешало Рорабахеру обсудить эту встречу с президентом, сказал он Breitbart. В августе прошлого года Рорабахер объявил, что несколько часов провел, беседуя с Ассанжем в посольстве. Он не раз жаловался, что не может обсудить этот разговор с Трампом, отмечает The Washington Times. Ранее конгрессмен заявлял: "Я сейчас пытаюсь вынести это на публику, чтобы мы могли поставить все на свои места в этой истории с Джулианом Ассанжем и чтобы люди узнали, что это не русские взломали систему и эта информация была обнародована иначе". Источник: The Washington Times