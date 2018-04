20 апреля 2018 г. Редакция | The Washington Post Россия метит в самое уязвимое место интернета. Что предпримет Америка? "Новейшее предостережение о российском вторжении в компьютерные сети, исходящее от США и Великобритании, содержит тревожные выводы", - пишет The Washington Post в редакционной статье. Оно "привлекает внимание к попыткам России получить несанкционированный доступ к сетевым устройствам типа роутеров - технике, благодаря которой бьется сердце интернета", - напоминает издание. Как США собираются на это ответить? По мнению газеты, публично пристыдить преступников недостаточно. Возможно, им удастся предъявить уголовные обвинения, но вряд ли удастся привлечь их к суду. "Главный вопрос: если ситуация потребует провести наступательную кибероперацию, что будет представлять собой эта операция и станет ли она действенным предостережением о том, что за злокозненные вторжения придется дорого расплачиваться?" - рассуждает газета. Издание встревожено тем, что после 16 апреля, когда прозвучало вышеупомянутое предостережение, администрация Трампа пока мало говорила об ответных мерах. "Не обнадеживает и тот факт, что в этот критический момент высшие советники по вопросам киберсферы и внутренней безопасности увольняются из Белого дома либо их увольняют", - отмечает издание. Источник: The Washington Post