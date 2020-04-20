Лишний вес, вероятно, способствует тяжелому течению коронавирусной инфекции

"Избыточный вес, вероятно, повышает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции - и, возможно, независимо от сопутствующих факторов, таких как высокое кровяное давление или диабет. Об этом свидетельствует высокая доля пациентов с лишним весом среди умерших от коронавируса в Китае, а также исследование из Франции, согласно которому людям с ожирением чаще проводят искусственную вентиляцию легких", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Уже давно известно, что большой процент жира в организме влияет на его иммунную реакцию и может повышать риск развития воспаления легких. С одной стороны, жировая ткань в брюшной полости вырабатывает медиаторы, которые могут способствовать воспалениям и блокировать иммунную защиту организма. С другой стороны, жир в брюшной полости нарушает дыхательную деятельность легких и, вероятно, оказывает физиологическое воздействие на бронхи и легочную ткань. "Поэтому во время эпидемии H1N1 ожирение рассматривалось как независимый фактор риска в развитии тяжелой инфекции легких, - поясняют Артур Симонне и его коллеги из Университетской клиники Лилля. - Поэтому вполне возможно, что ожирение является фактором риска и в случае с SARS-CoV-2", - передает издание.

"Для своего исследования ученые проанализировали данные всех 124 пациентов с Covid-19, поступивших в отделение интенсивной терапии Университетской клиники Лилля в период с 27 февраля по 5 апреля 2020 года. При этом они сравнили, имела ли место взаимосвязь между индексом массы тела (ИМТ) и необходимостью искусственной вентиляции легких посредством интубации".

"Выяснилось, что из 124 пациентов с Covid искусственная вентиляция легких была необходима 85 больным - и у многих из них был выраженный лишний вес. Так, среди пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких, 56% составляли люди с ИМТ более 30. В более легких случаях их доля составляла только 28%, сообщают ученые. Люди с сильно выраженным ожирением и ИМТ более 35 составляли 38%; среди пациентов, не нуждавшихся в ИВЛ, их было 12,8%".

"Необходимость искусственной вентиляции легких росла по мере увеличения индекса массы тела, и у людей с ИМТ выше 35 она достигала 90%", - указывают исследователи.

Похожие выводы были сделаны и в исследовании из Китая, в рамках которого ученые изучили данные 112 пациентов с Covid, которые поступили в больницу Union Hospital в Ухане в период с 20 января по 15 февраля 2020 года.

"У 88,2% пациентов, которые не смогли выжить, индекс массы тела составлял более 25 - то есть они страдали избыточным весом или ожирением. При этом среди выживших доля людей с избыточным весом составляла только 18,9%. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о том, что у людей с избыточным весом повышается риск тяжелого течения Covid-19 и смертельного исхода".

"Все это говорит о том, что люди с лишним весом относятся к группе риска. Но почему? - задается вопросом издание. - Они подвержены большему риску, так как чаще страдают от сопутствующих заболеваний вроде диабета, высокого кровяного давления и других сердечно-сосудистых заболеваний? Или же больший процент жира в организме сам по себе является фактором риска? Пока имеющихся данных недостаточно, чтобы однозначно ответить на этот вопрос, признают Симонне и его команда. (...) Тем не менее имеются первые доказательства того, что и жировая ткань дает коронавирусу потенциальную возможность прикрепиться к клеткам человека. (...)Исследователи из главного госпиталя Пекина доказали, что рецепторы ACE2, которые необходимы вирусу для поражения клеток, встречаются также в жировых клетках и их клетках-предшественниках. (...) Так как в организме людей с лишним весом и ожирением больше жировой ткани, это может делать их более подверженными вирусу".

"Несмотря на то, что точную роль жировой ткани в течении коронавирусной инфекции необходимо изучить более подробно, рекомендация ученых однозначна: "Люди с избыточным весом и особенно с ожирением должны принимать во время пандемии дополнительные меры, чтобы защититься от заражения SARS-CoV-2", - советуют Симонне и его коллеги".