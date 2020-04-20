Большой американский самообман

"Это едва ли постижимо, но, несмотря на каждодневные сообщения об умерших от коронавируса, богатая Америка предается сейчас грандиозному акту самовосхваления, - пишет немецкое издание Handelsblatt. - Так, в колонках комментаторов в газете The Wall Street Journal на Пасху можно было прочесть, как невероятно быстро и умело страна с 330 млн. жителей смогла приспособиться к новым требованиям борьбы с коронавирусом. Ни одного слова не сказано о катастрофических дефицитах снабжения или административном хаосе".

"Это явные признаки того, насколько уязвима мировая держава США изнутри, - считает автор статьи Штефан Гетц-Рихтер. - Ни один недостаток не превосходит неспособность или даже нежелание мыслить в формате системных взаимосвязей и таким образом лучше защищать страну от критических ситуаций. Ведь это стоило бы денег, очень больших денег".

"Текущая "боевая" ситуация в США демонстрирует степень хрупкости, которая кажется несовместимой с титулом "богатейшей нации мира". Тому, кто по своему доходу не относится к верхним 2-3% населения, на индивидуальном и коллективном уровне приходится бороться с совокупностью рисков, нести которые становится все тяжелее", - указывает издание.

"О том, насколько быстро можно опуститься в финансовом и социальном смысле на индивидуальном уровне, свидетельствует, например, тот факт, что большинство американцев застрахованы на случай болезни своим работодателем. В настоящий момент во многих случаях это означает: исчезнет работа, исчезнет и страховка, не говоря уже о 35 млн американцев, которые не были застрахованы еще до коронакризиса, - говорится в статье. - И даже тем, кто застрахован, приходится пробираться сквозь все более непроходимые дебри высоких дополнительных платежей, сумма которых может быстро достичь нескольких тысяч долларов в год ".

"Несмотря на растущее чувство бессилия, со стороны населения по-прежнему ощущается мало стремления положить конец настолько ярко выраженному в США безволию и отвести на заклание священных коров Америки".

"Первая из этих священных коров - чрезмерный оборонный бюджет США, вторая - мания аутсорсинга и третья - всегда голословные заявления об американском "эксепционализме". Оборонный бюджет США, составляющий в 2020 году 748 млрд долларов, в сущности равнозначен девятой по величине экономике мира, которая фактически была бы членом G20", - отмечает Гетц-Рихтер.

"Священная корова аутсорсинга, которую так яро пропагандировали и среди руководства компаний, также оказалась крупным фактором увеличения рисков. В неустанных попытках максимально растянуть цепочки поставок, речь, конечно, в первую очередь шла о минимизации расходов. Постоянный аутсорсинг освободил компании и от обязанности обучать работников в секторе переработки. К тому же для всех этих почти бесконечно растянутых логистических цепочек не было разработано надежных планов действий на случай чрезвычайной ситуации, когда произойдет что-то непредвиденное", - пишет издание.

"Третья священная корова - это все более иррациональное, но по-прежнему широко распространенное в американском обществе представление о том, что их страна "исключительна". Эта инстинктивная вера в собственное превосходство приводит к игнорированию даже очевидных угроз. Представление о США как об избранном народе стало причиной того, почему президент Трамп еще в феврале полностью отрицал всякую опасность Covid-19 для Соединенных Штатов".

"Поэтому уже давно большие проблемы доставляет американцам не только готовность Трампа постоянно играть ва-банк, но и их собственная слепота", - считает автор статьи.

От бедности в США страдают сегодня не только темнокожие и латиоамериканцы. Все больше людей из среднего класса и даже из его верхней прослойки неожиданно оказываются в затруднительных условиях жизни. "В этом смысле предстоящая борьба за президентское кресло на самом деле будет интересной битвой, - отмечает издание. - Ведь, несмотря на то, что "демократический социалист" Берни Сандерс вышел из гонки, многие его аргументы о вопиющем неравенстве, которое все больше направлено на средний класс, абсолютно справедливы".

"По сути на этих выборах речь идет о битве между привязанностью к жесткому индивидуализму и взятием большей совместной ответственности", - говорится в публикации.

"Американская модель хорошо работает до тех пор, пока система не сталкивается с нетипичной нагрузкой. Но так как в США в действительности речь идет не о системе, а скорее о коллективном акте взаимного (само) обмана, у этого метода есть четкие границы", - указывает Гетц-Рихтер.

"Но преимущество Трампа состоит прежде всего в том, что он - несмотря на все свои промахи - в сравнении с Джо Байденом создает впечатление гораздо более полного жизненными силами кандидата. Порой в США это ценится больше, чем честность и профессионализм. Поэтому в итоге Трампу все же может удастся переизбрание", - заключает Handelsblatt.