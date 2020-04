20 апреля 2020 г. Дайсуке Вакабаяши, Дэйви Альба и Марк Трейси | The New York Times Билл Гейтс, расходящийся с Трампом во мнении о коронавирусе, становится мишенью для правого крыла "В речи, произнесенной в 2015 году, Билл Гейтс предупредил, что наибольшим риском для человечества является не ядерная война, а инфекционный вирус, который может угрожать жизни миллионов людей. Та речь всплыла в последние недели, получив 25 млн новых просмотров на YouTube - но не в том контексте, в каком, вероятно, хотел Гейтс. Противники вакцинирования, члены QAnon, группы, поддерживающей теории заговора, и критики из правого лагеря ухватились за это видео как за доказательство того, что один из самых богатых людей в мире планировал использовать пандемию, чтобы захватить контроль над глобальной системой здравоохранения", - пишет The New York Times. "64-летний Гейтс, соучредитель Microsoft, ставший филантропом, превратился в звезду множества теорий заговора о вспышке коронавируса. В постах на YouTube, Facebook и Twitter его ложно изображают как создателя COVID-19, как спекулянта, который хочет извлечь выгоду из противовирусной вакцины, и как участника подлого заговора, нацеленного на использование болезни, чтобы выбраковать или установить наблюдение за населением планеты, - говорится в статье. - Подобные дикие предположения обрели популярность у таких консервативных экспертов, как Лора Ингрэм, и противников вакцинирования, таких как Роберт Ф. Кеннеди-младший, на фоне того, как Гейтс выступил в роли открытого противовеса президенту Трампу в отношении коронавируса. В течение недель Гейтс появлялся на телевидении, на страницах газет и на форумах Reddit, призывая к политике "оставайся дома", расширению тестирования и разработке вакцины. И, не называя Трампа, он подвергал критике политику президента, в том числе предпринятый на прошлой неделе шаг по сворачиванию финансирования Всемирной организации здравоохранения". (...) "Дезинформация о Гейтсе в настоящее время является самой распространенной изо всех фальсификаций о коронавирусе, отслеживаемых Zignal Labs, компанией по анализу СМИ. Дезинформация включает в себя более 16 тыс. постов в Facebook в этом году о Гейтсе и вирусе, которые были отмечены как понравившиеся и были прокомментированы почти 900 тыс. раз, согласно анализу The New York Times. На YouTube 10 самых популярных видео, содержащих ложь о Гейтсе, размещенных в марте и апреле, были просмотрены почти 5 млн раз". "Гейтс, состояние которого оценивается более чем в 100 млрд долларов, фактически принял на себя роль, Джорджа Сороса, финансиста-миллиардера и донора Демократической партии, который стал злодеем для правого лагеря, - замечает The New York Times. (...) "Билла Гейтса легко превратить в мем на тему здравоохранения и фигуру, потому что он так хорошо известен, - говорит Уитни Филлипс, доцент Сиракузского университета, преподаватель цифровой этики. - Он может функционировать как своего рода абстрактное страшилище". "Нет сомнений в том, что Соединенные Штаты упустили возможность опередить новый коронавирус, - писал Билл Гейтс в своей статье, опубликованной в The Washington Post 31 марта. - Выбор, который мы и наши лидеры сделаем сейчас, окажет огромное влияние на то, как скоро число случаев заражения начнет падать, как долго экономика будет оставаться закрытой и скольким американцам придется похоронить своих любимых из-за COVID-19". "(...) Гейтс, который основал Microsoft вместе с Полом Алленом в 1975 году (...), во многом посвящал себя благотворительной деятельности с тех пор, как в 2008 году отошел от дел компании. По состоянию на 2018 год, Фонд Гейтса распоряжался 46,8 млрд долларов, что делает его одной из крупнейших в мире частных благотворительных организаций. Фонд работает над распространением вакцин в развивающихся странах, пропагандирует планирование семьи за счет более широкого использования противозачаточных средств и финансирует разработку генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. Эти усилия вызвали необоснованные обвинения в том, что Гейтс наносит вред бедному населению мира ненужными лекарствами и вредными культурами, пытаясь подавить население планеты", - передает газета. "Его презрение к Трампу, с которым он встречался несколько раз, также стало достоянием общественности. В 2 018 году всплыли кадры, на которых Гейтс рассказывал, как Трампу понадобилась помощь, чтобы провести различие между ВИЧ, аббревиатурой, обозначающей вирус иммунодефицита человека, который вызывает СПИД, и ВПЧ, вирусом папилломы человека, передаваемым половым путем", - пишет издание. "(...) В январе, когда начал распространяться коронавирус, Фонд Гейтса выделил 10 млн долларов на помощь медицинским работникам в Китае и Африке. В феврале Гейтс высказался о болезни, предупредив в The New England Journal of Medicine, что COVID-19 ведет себя как "патоген века". Помимо статьи в The Washington Post, он призвал к проведению более масштабного и объективного тестирования в Reddit. В этом месяце Гейтс появился на передаче The Daily Show и сказал, что его фонд будет финансировать фабрики для производства семи наиболее перспективных потенциальных вакцин. В среду Фонд Гейтса заявил, что выделит 250 млн долларов - по сравнению с обещанными ранее 100 млн долларов - для замедления распространения болезни", - говорится в статье. "(...) Первое упоминание о необоснованном заговоре, связывающее его со вспышкой коронавируса, было 21 января, согласно анализу The New York Times. Именно тогда фигура, известная на YouTube и связанная с QAnon, предположила в Twitter, что Гейтс заранее знал о пандемии. Твит ссылался на связанный с коронавирусом патент Института Пирбрайта, британской организации, которая получала финансирование от Фонда Гейтса, - передает The New York Times. - Патент касался не COVID-19; он был связан с потенциальной вакциной для другого коронавируса, который поражает домашнюю птицу. Но через два дня веб-сайт теорий заговоров Infowars неточно сообщил, что это был патент на "смертоносный вирус". Идея распространилась. По данным Zignal Labs, с февраля по апрель теории заговора вокруг Гейтса и вируса в соцсетях и телепередачах упоминались 1,2 млн раз. А это, указывает компания, на 33% больше, чем следующая крупная теория заговора, согласно которой радиоволны 5G делают людей жертвами COVID-19", - пишет The New York Times. "Некоторые из теорий упирали на знакомство Гейтса с Джеффри Эпштейном, финансистом, который был осужден за торговлю сексом и покончил с собой. В этих теориях заявлялось, что глобальная элита объединилась, чтобы создать коронавирус. В других теориях интернет-тролли искажали комментарии, сделанные Гейтсом", - отмечает газета, указывая, что в рамках одной из теорий "тролли заявили, что Гейтс, который выдвинул идею "цифровых сертификатов" для удостоверения тех, у кого обнаружен вирус, хочет вести слежку за населением с помощью имплантированных микрочипов, содержащих информацию о вакцинации". "К апрелю, по данным Zignal Labs, упоминания о фальсифицированных теориях заговора в отношении Гейтса достигли максимума и составили 18 тыс. раз в сутки. Эти теории подкреплялись такими людьми, как Кеннеди, сын бывшего сенатора Роберта Ф. Кеннеди, который, будучи директором сети Children?s Health Defense, выступает против вакцин. На своей странице в Instagram Кеннеди указал, что Гейтс продвигает вакцины для удовлетворения своих деловых интересов. Во вторник Кеннеди карикатуру с улыбающимся Гейтсом со шприцем и подписью: "Your Body, my choice" - "Твое тело, мой выбор". В интервью Кеннеди, количество подписчиков которого в Instagram с марта удвоилось до более чем 285 тыс., сказал, что говорит правду об "ужасном ущербе", который Гейтс нанес миру с помощью вакцин". "В твите от 7 апреля Ингрэм, ведущая Fox News, поделилась теорией заговора о гнусных мотивах, стоящих за призывом Гейтса отслеживать и определять тех, кто получил вакцину против COVID-19. "Цифровое отслеживание каждого шага американцев было мечтой глобалистов в течение многих лет", - написала она. (...) А Роджер Дж. Стоун-младший, доверенное лицо Трампа, которого в этом году приговорили к 40 месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с кампанией Трампа 2016 года, заявил в радиоинтервью на этой неделе (...), что вопрос о том, "сыграл ли Гейтс какую-то роль в создании и распространении этого вируса, открыт для живых дискуссий". "В среду, после того, как Гейтс заявил, что сворачивание финансирования ВОЗ является неблагоразумным, реакция в интернете не заставила себя долго ждать (Фонд Гейтса финансирует организацию). Один противник вакцинирования разместил в Instagram постер к фильму "Убить Билла", на котором было написано "Убить Билла Гейтса", и призвал людей наводнить комментариями Instagram-аккаунте Гейтса. В тот день, когда Гейтс опубликовал благодарность работникам здравоохранения, под постом было опубликовано более 14 тыс. комментариев. Один из них гласил: "Этот вирус - большая, большая ложь". В написании статьи приняли участие Майкл Келлер и Бен Декер. Источник: The New York Times