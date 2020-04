20 апреля 2020 г. Робин Макки, Тоби Хелм и Майкл Сэведж | The Observer Не рассчитывайте на то, что вакцина защитит нас от COVID-19, предупреждает эксперт по международному здравоохранению "Человечество будет вынуждено жить с угрозой коронавируса "в обозримом будущем" и должно будет соответствующим образом адаптироваться, ибо нет никаких гарантий, что вакцина будет успешно разработана, предупредил один из ведущих мировых экспертов по этой болезни. Это суровое послание озвучил Дэвид Набарро, профессор глобального здравоохранения в Имперском колледже Лондона и посланник Всемирной организации здравоохранения по Covid-19 на фоне того, как число случаев смерти от этого вируса в больницах Великобритании превысило 15 тыс", - передает The Observer. (...) "В конце марта советники британского правительства по здравоохранению заявили, что, если к концу пандемии смертность в Великобритании от коронавируса будет возможно сохранить ниже отметки в 20 тыс., это будет "хорошим результатом" для страны. Но с учетом того, что в домах престарелых уже умерли приблизительно 6 тыс. человек - а эта цифра не включена в официальные субботние подсчеты - то отметка в 20 тыс., вероятно, уже была превышена", - говорится в статье. В интервью The Observer Набарро заявил, что общество не должно полагать, что вакцина будет обязательно разработана в ближайшее время - и ему придется адаптироваться к сохраняющейся угрозе. "Не против всех вирусов разрабатываются вакцины, которые являются безопасными и эффективными,- пояснил Набарро. - Некоторые вирусы очень, очень сложны, когда речь идет о разработке вакцины - поэтому в обозримом будущем нам нужно будет найти способы, как простроить нашу жизнь при наличии этого вируса в качестве постоянной угрозы". "Это означает изоляцию тех, кто демонстрирует признаки болезни, а также тех, с кем они контактировали. Должны будут быть защищены пожилые люди. Кроме того, необходимо обеспечить больничные мощности для лечения случаев заражения. Это станет для всех нас новой нормой", - подчеркивает он. "Его комментарии прозвучали после того, как бывший министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант заявил, что единственный путь вперед для стран - поддержать новую глобальную систему здравоохранения, которая будет предполагать гораздо большее международное сотрудничество между правительствами по вопросам здравоохранения. Также это потребует от более богатых стран делать больше для поддержки систем здравоохранения самых бедных стран мира", - сообщается в статье. "Я думаю, что глобальная безопасность в области здравоохранения войдет в этот небольшой, но решающей список тем, включающий такие вопросы, как изменение климата, которые мы можем решить только в партнерстве с другими странами", - сообщил Хант The Observer. (...) "Одним из важных уроков этого будет то, что когда речь идет о системах здравоохранения во всем мире, мы оказываемся сильно ровно настолько, насколько сильно самое слабое звено в цепи", - указал он. "Хотя Китай справедливо критиковали за сокрытие вируса на ранних стадиях, ситуация была бы намного хуже, если бы все это началось в Африке. Международное сотрудничество и поддержка систем здравоохранения в беднейших странах должны быть главным приоритетом с точки зрения уроков, которые нам необходимо извлечь", - добавил Хант. Послание Набарро является вторым мрачным предупреждением, озвученным высокопоставленными представителям ВОЗ в последние дни, отмечает The Observer: "В пятницу Мария Ван Керхове, глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам, предупредила, что нет никаких доказательств того, что разрабатываемые в настоящее время тесты на антитела позволят выявлять, что человек обладает иммунитетом и не рискует заразиться вирусом Covid-19".(...) Источник: The Observer