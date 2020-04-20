ВОЗ обвиняет правительства в серьезных упущениях

"Всемирная организация здравоохранения обороняется: по информации Der Spiegel, в преддверии встречи министров здравоохранения G20 организация раскритиковала правительства - и потребовала больше денег".

"В настоящий момент у ВОЗ дела идут, мягко говоря, не хорошо, - отмечает журналист Маркус Бекер. - Не только потому, что Дональд Трамп сделал организацию козлом отпущения из-за собственных неудач и перекрыл ей денежный кран, но и потому что маневр американского президента поставил в центр внимания слабые стороны ВОЗ".

В программном документе, составленном ВОЗ в преддверии видеоконференции министров здравоохранения G20 в воскресенье, "организация обвиняет правительства мира в серьезных упущениях в принятии мер по предупреждению пандемии, требует увеличения инвестиций и подчеркивает свою ведущую роль в мировой борьбе с эпидемическими заболеваниями", передает издание.

"Большинство стран мира подготовлены к эпидемиям плохо или посредственно, говорится в 16-страничном документе, имеющемся в распоряжении Der Spiegel. Только треть стран способны обнаруживать вспышки эпидемий и реагировать на них, но возможности оказывать базовые услуги "ограничены" даже в высокоразвитых системах здравоохранения. В бедных странах с более слабыми системами здравоохранения последствия пандемии коронавируса будут "катастрофическими", предрекает ВОЗ".

"Далее следует длинный список обвинений в адрес правительств, - передает издание. - Наблюдается недостаток квалифицированных сотрудников и инфраструктуры в системах здравоохранения; оказывается недостаточное противодействие ложной информации и научно не обоснованным высказываниям, в частности в социальных сетях; отсутствуют надежные цепочки поставок и логистика для срочного приобретения медицинского оборудования; не хватает инвестиций в исследование возбудителей заболеваний; наблюдаются недостатки в учете данных и их сопоставлении на международном уровне; международное сотрудничество функционирует плохо, прежде всего "потому, что ВОЗ не дают возможность осуществлять координацию и кооперацию". "Это открытый ответный упрек в адрес Трампа и других критиков, в последнее время нападавших на ВОЗ", - отмечает издание.

"Об этих недостатках многочисленные эксперты и организации предупреждали давно, подчеркивает ВОЗ. Еще в сентябре 2019 года на Генеральной Ассамблее ООН был представлен отчет, предостерегающий о возможности пандемии. Но ничего предпринято не было".

"На пандемию Covid-19 мир должен отреагировать как минимум так же решительно, как на финансовый кризис 2008 года, требует ВОЗ. Так, Международный валютный фонд (МВФ) в будущем может учитывать состояние национальных систем здравоохранения в качестве экономического фактора. Также необходимо создать мировой запас медицинского оборудования и активнее вести исследования возбудителей заболеваний. К тому же ВОЗ предлагает создать "мобильные медицинские бригады", которые можно было бы в короткие сроки отправлять в очаги эпидемий по всему миру. Они были бы своего рода "голубыми касками" в борьбе с эпидемиями", - говорится в статье.

"После того, как Трамп лишил ВОЗ финансирования, организацию, по крайней мере на словах, поддержали в разных регионах мира. Евросоюз, правительство ФРГ, а также Россия и Китай резко раскритиковали шаг президента США. Политик из партии СДПГ Рольф Мютцених и вовсе назвал Трампа "угрозой здоровью человечества". Но насколько широкой будет поддержка ВОЗ, когда речь зайдет о конкретных и, возможно, дорогих мерах, покажет время", - заключает Der Spiegel.