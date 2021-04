20 апреля 2021 г. Джеймс Шоттер и Хелен Уоррелл | Financial Times Последствия взрывов на складе оружия отравляют чешско-российские отношения (...) В субботу чешские должностные лица заявили, что два взрыва на оружейном складе в Врбетице в 2014 году, согласно подозрениям, стали результатом диверсии, осуществленной одним и тем же элитным подразделением 29155 российской военной разведки, ГРУ, которое якобы стояло за покушением на убийство бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритания в 2018 году. Обвинения, которые прозвучали в тот момент, когда западные столицы обеспокоены огромным наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной, спровоцировали высылки дипломатов по принципу око за око. И они отбросили отношения между Россией и Чехией к самому низкому уровню с момента окончания холодной войны, пишет Financial Times. "По данным чешской полиции, двое мужчин, использовавших паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова - те же, кого Великобритания обвиняет в попытке убийства Скрипаля - прибыли в Чешскую Республику в середине октября 2014 года. (...) Ян Гамачек, министр внутренних дел Чехии, сказал, что причиной их интереса к складу боеприпасов недалеко от Врбетице была партия, которая уже была куплена болгарским торговцем оружием. Гамачек не думает, что целью была сама Чехия", - сообщается в статье. (...) Газета подчеркивает, что Россия, Петров и Боширов отрицали свою причастность к покушению на Скрипаля, а российские официальные лица отклонили заявления Чехии о том, что за взрывами во Врбетице стояли их агенты. "Тем не менее, действующие и бывшие сотрудники западных служб безопасности одобрили то, что чехи связывают подозреваемых в нападении на Скрипаля со взрывом на чешском складе оружия", - пишет Financial Times, ссылаясь на заявление в понедельник BBC Джона Соерса, бывшего главы секретной разведывательной службы Великобритании, MI6, который все еще находился на своем посту вскоре после первого взрыва на чешском складе оружия. (...) "Другие союзники по безопасности высоко оценили то, что Прага публично заявила об агрессивных действиях России и продемонстрировала, что враждебные действия Москвы не останутся безнаказанными", - говорится в статье. "Подразделение 29155 несет ответственность за саботаж, вмешательство в выборы, покушение и фактическое убийство, - сказал один сотрудник западной службы безопасности. - Это отвратительная группа людей, которых Кремль использует для достижения своих стратегических и тактических целей по всему миру, но их продолжают ловить, так что вы можете видеть, что их профессионализм на самом деле довольно слаб". "Ян Сэр с факультета российских и восточноевропейских исследований Карлова университета в Праге говорит, что взрывы в Врбетице следует рассматривать не изолированно, а как часть более широких российских усилий по применению гибридной тактики против европейских стран и стран-членов НАТО. "Я думаю, что это часть российской стратегии преднамеренного стирания границы между миром и войной, - сказал он. - Это часть создания благоприятной среды для дальнейших подрывных действий России против государств НАТО". Издание напоминает, что в субботу Гамачек заявил о высылке из Чешской республики 18 российских дипломатов, которые, как было установлено чешскими службами безопасности, работали на ГРУ или СВР, службу внешней разведки России. Однако после агрессивной реакции со стороны русских, которые выслали 20 чешских дипломатов, в том числе заместителя посла, раздались призывы к чешскому правительству предпринять дальнейшие собственные шаги. "Это центральноевропейское государство долгое время считалось стартовой площадкой для операций российской разведки в Западной Европе. Чешская внутренняя разведка BIS в своем последнем докладе предупредила, что у России, наряду с Китаем, "самая активная" служба внешней разведки в стране. Некоторые наблюдатели призвали правительство использовать борьбу вокруг взрывов во Врбетице и жесткую реакцию Москвы как возможность сократить посольство России в Праге. До последних высылок в нем работало около 135 человек", - говорится в публикации. (...) Источник: Financial Times